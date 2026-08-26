Οριακές μεταβολές στη Wall: Στο επίκεντρο επίμονος πληθωρισμός, Fed και αποτελέσματα Nvidia

Ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος την Τετάρτη 26/8, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς κινήθηκε κοντά στο σημείο μηδενικής μεταβολής αποδυναμωμένος κατά 0,02% και τις 7.675,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,08% στις 26.130,197 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 113 μονάδες ή 0,21% κλείνοντας στις 53.463,88 μονάδες.

Η Meta κατέληξε σε συμφωνία με τις γενικές εισαγγελικές αρχές πολιτειών των ΗΠΑ σχετικά με αγωγή στην οποία κατηγορούνταν ότι οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας έβλαψαν νεαρούς χρήστες. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 1%.

Πάνω από τις προσδοκίες ο PCE

Ο δείκτης τιμών PCE, μία μηνιαία μέτρηση που αποτυπώνει τις μεταβολές στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί έναν από τους βασικότερους δείκτες που παρακολουθεί η Federal Reserve, αυξήθηκε τον Ιούλιο λίγο περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Ωστόσο, ο δομικός PCE, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ομολόγων βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν την Τετάρτη σε γενικές γραμμές σταθεροποιητικά, μετά τη σημαντική υποχώρησή τους την Τρίτη, όταν η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά σχεδόν 8 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις είχαν εκτοξευθεί σε υψηλά πολλών ετών την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να φτάνει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν 20 χρόνια.

Όλα τα βλέμματα στη Nvidia

Η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Η Wall Street αναμένει κέρδη ανά μετοχή ύψους 2,09 δολαρίων και έσοδα 92,28 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Τα αποτελέσματα της Nvidia θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για το σύνολο της αγοράς, καθώς η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη του S&P 500, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 5 τρισ. δολάρια.

«Τα αποτελέσματα της Nvidia, που αναμένονται αργότερα σήμερα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν μια ισχυρή υπέρβαση των εκτιμήσεων και προβλέψεις που θα σηματοδοτούν διατηρήσιμη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων για την Αμερική και παγκόσμια επικεφαλής μετοχών της UBS.

Στο μικροσκόπιο και η Fed

Οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα το ενδιαφέρον τους στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, την Παρασκευή, στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole του Wyoming.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Warsh ενδέχεται να αποφύγει να δώσει σαφείς ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, ενόψει της συνεδρίασης της Fed τον Σεπτέμβριο.

«Εάν ο Warsh καταφέρει πράγματι να μην δώσει πολλές κατευθύνσεις, νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί: "Τι ακριβώς συμβαίνει;"», δήλωσε ο Ben Fulton, διευθύνων σύμβουλος της WEBs Investments.

Αντίθετα, εάν ο επικεφαλής της Fed προσφέρει περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, ο Fulton εκτιμά ότι πιθανότατα θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας.

«Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή για μια αγορά στην οποία υπάρχει υψηλή πεποίθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Χρειαζόμαστε να αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερη σαφήνεια».

CNN: Η «βόμβα» των ομολόγων απειλεί το ράλι της Wall Street – Πόσο κοντά βρίσκεται η κόκκινη γραμμή

Η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αρχίζει να προκαλεί νέες ανησυχίες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο η αναταραχή στην τεράστια αγορά του αμερικανικού χρέους μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο σοβαρό κίνδυνο για το ισχυρό χρηματιστηριακό ράλι.

Όπως επισημαίνει το CNN, η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ύψους περίπου 30 τρισ. δολαρίων, έχει επανέλθει δυναμικά στο επίκεντρο της προσοχής. Παρά τις προσπάθειες του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να περιορίσει τις πιέσεις, οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επανεξετάσουν τους κινδύνους που δημιουργούνται για τις μετοχές.

Το πετρέλαιο υποχωρεί αναμένοντας τις εξελίξεις στο Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με απώλειες την Τετάρτη, έπειτα από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιολόγησαν την μικρότερη του αναμενομένου αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν κατά 74 σεντς ή 0,84%, στα 87,84 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε απώλειες 13 σεντς ή 0,16%, κλείνοντας στα 82,23 δολάρια το βαρέλι.