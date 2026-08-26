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Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 384 τουρίστες
Ειδήσεις
17:29 - 26 Αυγ 2026

Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 384 τουρίστες

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν σπίτια και δρόμους, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε γέφυρες, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, προκαλώντας μια από τις σοβαρότερες καταστροφές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάαλ, η πλημμύρα συνδέεται με σεισμό που προκάλεσε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία με τη σειρά της έφραξε τον ποταμό Bhote Koshi, οδηγώντας στη σαρωτική εκτόνωση των υδάτων.

«Σεισμός σημειώθηκε σήμερα στις 8:37 π.μ. τοπική ώρα και εξαιτίας του προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό και φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε την πλημμύρα», δήλωσε ο Κανάαλ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών στην περιοχή περίπου την ίδια ώρα.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η πρόσβαση σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyvjuljqd69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αγνοούνται 384 τουρίστες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τύχη εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, 384 τουρίστες αγνοούνται, εκ των οποίων 291 είναι ξένοι υπήκοοι, από χώρες όπως η Ινδία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαλαισία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιφέρεια Rasuwa, όπου κατοικούν περίπου 50.000 άνθρωποι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς τα ελικόπτερα δεν μπορούν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές λόγω της μεγάλης έκτασης των πλημμυρών και των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων των υδάτων.

Τηλεοπτικά πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με σπίτια να καταρρέουν μέσα στα ορμητικά νερά, αυτοκίνητα να παρασύρονται και μεταλλική γέφυρα να καταλήγει στον ποταμό. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ολόκληροι οικισμοί βρέθηκαν κάτω από τα νερά.

Ο διοικητής της περιφέρειας, Ναρέντρα Παριγιάρ, προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξουν «πολλές ανθρώπινες απώλειες ή μεγάλες καταστροφές περιουσιών», καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στον Bhote Koshi να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις»

Την έκταση της καταστροφής περιέγραψε εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στην Rasuwa, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.

«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πέντε συγγενείς του αγνοούνται.

Εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ δήλωσε ότι τα ελικόπτερα διάσωσης δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές έως ότου υποχωρήσουν τα νερά.

Την ίδια ώρα, η κινεζική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Xinhua μετέδωσαν ότι η κατολίσθηση από την πλευρά του Νεπάλ επηρέασε το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ ζήτησε παράλληλα την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων καταστροφών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyx3h3y8jwp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Στο μεταξύ, 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Πρόκειται για εργαζόμενους στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του έργου, ενώ η τύχη των εργαζομένων παραμένει άγνωστη.

{https://x.com/Flashpo1nts/status/2092586233037828530}

Στρατός και αστυνομία στις επιχειρήσεις διάσωσης

Στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης των αγνοουμένων συμμετέχουν δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των κατοίκων των χαμηλότερων περιοχών σε ασφαλέστερα σημεία.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ο Bhote Koshi πηγάζει από το Θιβέτ και καταλήγει στον ποταμό Trishuli στο Νεπάλ. Ο Trishuli στη συνέχεια εισέρχεται στην Ινδία, όπου είναι γνωστός ως ποταμός Gandak.

Προειδοποιητικό προηγούμενο η περσινή πλημμύρα

Η περιοχή είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρή πλημμύρα και πέρυσι. Τότε, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταστράφηκε η λεγόμενη «γέφυρα φιλίας» που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα.

Η καταστροφή είχε προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές συναλλαγές και τις μεταφορές για αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με περιφερειακό φορέα παρακολούθησης του κλίματος, η περσινή πλημμύρα προκλήθηκε από την απότομη αποστράγγιση μιας λίμνης πάνω σε παγετώνα στο Θιβέτ.

Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει βοήθεια

Στις πληγείσες περιοχές κινητοποιείται και ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος ανακοίνωσε την ανάπτυξη ομάδας έκτακτης ανάγκης και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Rasuwa.

Το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό κάλεσε τις τοπικές κοινότητες να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας.

Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει ήδη ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, κινητοποιήσει εθελοντές και οργανώσει την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε έτοιμη να υποστηρίξει τις εθνικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κρίσης.

Με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη και την πρόσβαση σε πολλές περιοχές να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, οι Αρχές φοβούνται ότι ο τελικός απολογισμός της καταστροφής μπορεί να είναι ακόμη βαρύτερος.

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