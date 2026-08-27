Ράλι στο σιτάρι: Σε υψηλό τριετίας οι τιμές λόγω φόβων για κλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας

Το σιτάρι στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγο διεύρυνε την ανοδική του πορεία, αγγίζοντας υψηλό τριών ετών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι μια νέα κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αναταράξεις στις εξαγωγές από μία από τις σημαντικότερες σιτοπαραγωγικές ζώνες παγκοσμίως.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε λιμάνια και εγκαταστάσεις διακίνησης και αποθήκευσης σιτηρών, περιορίζοντας τις εξαγωγικές δυνατότητες μιας από τις κορυφαίες περιοχές παγκοσμίως στην αγορά σιτηρών. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία φέρεται να εξετάζει εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε κρίσιμες υποδομές, καθώς εκτιμά ότι οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις στο Κρεμλίνο.

Η νέα άνοδος στις τιμές του σιταριού αποτελεί σημαντική αλλαγή σκηνικού για τη διεθνή αγορά του προϊόντος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η υψηλή διαθεσιμότητα και τα αυξημένα αποθέματα κρατούσαν τις τιμές σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, Ρωσία και Ουκρανία καλύπτουν από κοινού πάνω από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, ενώ αποτελούν επίσης σημαντικούς προμηθευτές κριθαριού, καλαμποκιού και ηλιελαίου. Μια περαιτέρω διαταραχή των ροών θα μπορούσε, συνεπώς, να πυροδοτήσει νέο γύρο αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων, επιβαρύνοντας καταναλωτές που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλότερα ενεργειακά και μεταφορικά κόστη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η αγορά ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο να προκύψουν περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα εάν υπάρξει κλιμάκωση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Κρις Νικολάου, γενικός διευθυντής της Advantage Grain. Όπως εξήγησε, εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη που να αποκλιμακώνει την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και να διασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση των πλοίων στις θαλάσσιες μεταφορές, η ανοδική πορεία των τιμών ενδέχεται να συνεχιστεί.

Η Ουκρανία καταγράφει ήδη μείωση άνω του 50% στις αγροτικές εξαγωγές της κατά την τρέχουσα σεζόν σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της χώρας. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές ρωσικού σιταριού εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν περισσότερο από 50% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση.

Στο Σικάγο, η τιμή του σιταριού ενισχύθηκε έως και 2,6%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2023, ενώ είχε προηγηθεί άνοδος 6,4% κατά την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση. Συνολικά, οι τιμές έχουν καταγράψει άλμα 19% μέσα στον Αύγουστο, καθώς οι αναταράξεις στη Μαύρη Θάλασσα εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά. Το καλαμπόκι κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, έχοντας προηγουμένως καταγράψει άνοδο 2,5% την Τετάρτη.

Οι επιπτώσεις της αναταραχής δεν περιορίζονται στις αγορές futures. Η Ρωσία και η Ουκρανία αποτελούν βασικούς προμηθευτές σιτηρών για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, ενώ σε αρκετές από αυτές τις αγορές οι εισαγωγείς βασίζονται αυτή την περίοδο στις ανταγωνιστικά χαμηλές τιμές των προϊόντων από τη Μαύρη Θάλασσα.

Με τις διαθέσιμες ποσότητες από την περιοχή να περιορίζονται, οι εισαγωγείς αναζητούν πλέον εναλλακτικές πηγές προμήθειας, στρεφόμενοι ακόμη και σε πιο μακρινές αγορές, όπως η Αυστραλία και η Αργεντινή. Μια τέτοια μετατόπιση, ωστόσο, συνεπάγεται υψηλότερα μεταφορικά και συνολικά κόστη, γεγονός που μπορεί να εντείνει περαιτέρω τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι κατά κανόνα προμηθευτές χαμηλού κόστους. Όταν όμως ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς τους βγαίνει εκτός αγοράς, οι καταναλωτές έχουν πολύ λιγότερες επιλογές», σημείωσε ο Νικολάου.