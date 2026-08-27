CNBC: Οι επιθέσεις σε τάνκερ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί ασφάλειας του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο πετρελαίου χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/8) η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), σε ένα ακόμη περιστατικό μιας σειράς σποραδικών επιθέσεων που έχουν κρατήσει τα πλοία μακριά από τον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο.

Σύμφωνα με το CNBC, το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (25/8), στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO, η οποία ανέφερε ότι η φωτιά που προκλήθηκε από το πλήγμα κατασβέστηκε, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί αυτή την εβδομάδα και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει να συνδράμουν στην ασφαλή συνοδεία πλοίων κατά μήκος της πλευράς του Ομάν στα Στενά.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, επίθεση σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τη θαλάσσια οδό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με την Kpler, μόλις πέντε πλοία πραγματοποίησαν διέλευση από τα Στενά την Τρίτη, έναντι επτά την προηγούμενη ημέρα. Πρόκειται για δραματική πτώση σε σχέση με τα περισσότερα από 130 πλοία ημερησίως που διέρχονταν από την περιοχή πριν από την έναρξη του πολέμου. Και τα πέντε πλοία χρησιμοποίησαν τη μονομερώς καθορισμένη από το Ιράν θαλάσσια διαδρομή για τη ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας.

Αμφιβολίες για την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού

Παράλληλα, σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο έχουν απομακρυνθεί πλήρως οι ιρανικές νάρκες από τα Στενά, -σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Bloomberg-, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η θαλάσσια οδός είναι πλέον ασφαλής για τη διέλευση πλοίων.

Επισημαίνεται ότι το δημοσίευμα ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ την Τετάρτη ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν καθαριστεί πλήρως από νάρκες, χαρακτηρίζοντάς τα «λειτουργικά Στενά».

«Ναι, πού και πού θα υπάρχει ένα drone ή ένας πύραυλος ή κάτι παρόμοιο που θα εκτοξεύεται, αλλά πρόκειται για ένα πλήρως λειτουργικό Στενό. Πολύ πετρέλαιο βγαίνει από εκεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου, με στόχο την αποκατάσταση ασφαλέστερης διέλευσης μέσω των Στενών.

Ωστόσο, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, προειδοποίησε ότι η θαλάσσια οδός δεν θα ανοίξει πλήρως έως ότου οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο μιας προσωρινής συμφωνίας ειρήνης που υπεγράφη τον Ιούνιο και έκτοτε έχει λήξει.

Ο αμερικανικός στρατός έχει διατηρήσει ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων στο στρατηγικής σημασίας στενό πέρασμα και έχει χρησιμοποιήσει τη νότια θαλάσσια λωρίδα στην πλευρά του Ομάν για να συνοδεύει δεξαμενόπλοια πετρελαίου κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τον Περσικό Κόλπο.

Στο πλαίσιο διπλωματικής κινητοποίησης μετά την εκστρατεία κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της ιρανικής οικονομίας, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τον ΟΗΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του να καταδικάσουν αυτό που χαρακτήρισε ως αμερικανική «οικονομική τρομοκρατία».

Υποστήριξε ακόμη ότι ο ΟΗΕ φέρει «νομική και ηθική ευθύνη» να καταγγείλει την εκστρατεία κυρώσεων ως «παράνομη και εγκληματική».