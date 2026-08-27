ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα φωτιά στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη
Ειδήσεις
08:10 - 27 Αυγ 2026

Νέα φωτιά στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», που βρίσκονται στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδέχεται να εξερράγη εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Οι φλόγες περιορίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο και δεν επεκτάθηκαν στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμη όχημα. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η ηλεκτροδότηση του κτιρίου, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω προβλημάτων.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένας εργαζόμενος, ούτε κάποιο μέλος του προσωπικού ασφαλείας του κτιρίου.

Να σημειωθεί πάντως ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώνεται μέσα σε λίγες ημέρες στις εγκαταστάσεις του «Αθήνα 9,84».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής (23/08) είχε εκδηλωθεί φωτιά από μπαταρίες τροφοδοσίας του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού.

Το προηγούμενο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος για περίπου 36 ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzfs5actcxt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαλαμίνα: Διαψεύδει το ΓΕΝ για κίνδυνο στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού λόγω της φωτιάς
Ειδήσεις

Σαλαμίνα: Διαψεύδει το ΓΕΝ για κίνδυνο στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού λόγω της φωτιάς

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο
Ειδήσεις

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Ειδήσεις

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Μπακογιάννης: Ζητά απαντήσεις για το τριήμερο μπλακάουτ στον ραδιοσταθμό «Αθήνα 9,84»
Αυτοδιοίκηση

Μπακογιάννης: Ζητά απαντήσεις για το τριήμερο μπλακάουτ στον ραδιοσταθμό «Αθήνα 9,84»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
27/08/2026 - 11:15

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες επιχειρήσεις – Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/08/2026 - 11:08

Allwyn: «Άλμα» 27% στα έσοδα του β' τριμήνου – Προσαρμοσμένα EBITDA στα €458 εκατ.

Υγεία
27/08/2026 - 11:03

Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 10:42

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 10:41

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα φόρμουλα χρηματοδότησης στην επανεκκίνηση του GSI  

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 10:33

Μικρή υποχώρηση στις ευρωαγορές με τις τεχνολογικές μετοχές να καταγράφουν ισχυρή άνοδο

Πολιτική
27/08/2026 - 10:18

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη

Αναλύσεις
27/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Με το βλέμμα στις 2700 μονάδες μετά το νέο χθεσινό υψηλό

Magazino
27/08/2026 - 10:11

Πρεμιέρες: Το τέλος του κόσμου μέσα από δύο ταινίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 10:06

Motor Oil: Η εξαγωγική ισχύς, η άνθηση της διύλισης και το νέο στοίχημα στις ΑΠΕ

Magazino
27/08/2026 - 09:50

49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Τα πάντα για τη φετινή διοργάνωση

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 09:44

Ράλι στο σιτάρι: Σε υψηλό τριετίας οι τιμές λόγω φόβων για κλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:42

Γαλλία: Η μάχη για τον προϋπολογισμό, το «ρεκόρ» χρέους και η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:29

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

Υγεία
27/08/2026 - 09:20

FDA: Εγκρίθηκε χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει την επιβίωση

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 09:16

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με τεχνολογική ώθηση

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:00

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας

Ειδήσεις
27/08/2026 - 08:50

CNBC: Οι επιθέσεις σε τάνκερ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί ασφάλειας του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 08:40

Κορκίδης: Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε οικονομικό παράγοντα - Η αβεβαιότητα απέκτησε τιμή

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 08:26

LNG: Ο ανταγωνισμός Ευρώπης - Ασίας απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές στα 117 δολάρια ανά μεγαβατώρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 08:10

Νέα φωτιά στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 08:05

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Ειδήσεις
27/08/2026 - 08:00

ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία

Ειδήσεις
27/08/2026 - 07:55

Γερμανία: Το Bauhaus στο στόχαστρο του AfD – Μια πολιτιστική μάχη με άρωμα… 1932

Πολιτική
27/08/2026 - 07:50

ΠΑΣΟΚ: Δέσμη έντεκα μέτρων για το ιδιωτικό χρέος – Τι θα παρουσιαστεί στο Σεράφειο

Ειδήσεις
26/08/2026 - 23:45

Η Άγκυρα επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Καβαλά: Κάνει λόγο για «υπέρβαση δικαιοδοσίας»

Ειδήσεις
26/08/2026 - 23:20

ΕΕ: Κανένα σχόλιο για τον διακανονισμό - μαμούθ της Meta με τις αμερικανικές πολιτείες

Ειδήσεις
26/08/2026 - 23:15

Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν: «Σε καλό δρόμο» μετά τη συνάντηση – Συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 23:15

Οριακές μεταβολές στη Wall: Στο επίκεντρο επίμονος πληθωρισμός, Fed και αποτελέσματα Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 22:48

Ορμούζ: Αμφισβητούν τον Τραμπ οι σύμμαχοι – «Δεν έχουν φύγει όλες οι νάρκες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ