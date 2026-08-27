Νέα φωτιά στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (27/08) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», που βρίσκονται στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδέχεται να εξερράγη εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Οι φλόγες περιορίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο και δεν επεκτάθηκαν στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμη όχημα. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η ηλεκτροδότηση του κτιρίου, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω προβλημάτων.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένας εργαζόμενος, ούτε κάποιο μέλος του προσωπικού ασφαλείας του κτιρίου.

Να σημειωθεί πάντως ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώνεται μέσα σε λίγες ημέρες στις εγκαταστάσεις του «Αθήνα 9,84».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής (23/08) είχε εκδηλωθεί φωτιά από μπαταρίες τροφοδοσίας του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού.

Το προηγούμενο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος για περίπου 36 ώρες.

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