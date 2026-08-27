FDA: Εγκρίθηκε χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει την επιβίωση

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το πρωτοποριακό φάρμακο της Revolution Medicines για τον καρκίνο του παγκρέατος, αφού σε μεγάλη κλινική δοκιμή αποδείχθηκε ότι διπλασιάζει την επιβίωση ασθενών με προχωρημένη νόσο, προσφέροντας νέα ελπίδα σε ανθρώπους που πάσχουν από αυτή τη θανατηφόρα μορφή καρκίνου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το συγκεκριμένο χάπι, το οποίο λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και θα κυκλοφορήσει με την εμπορική ονομασία Rasonque, εγκρίθηκε για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία ή δεν μπορούν να υποβληθούν σε συνδυαστική χημειοθεραπεία.

Ειδικότερα, το φάρμακο έχει σχεδιαστεί ώστε να αναστέλλει διάφορες μορφές της πρωτεΐνης RAS, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των όγκων σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου του παγκρέατος.

Από την πλευρά της, η Revolution ανακοίνωσε ότι το φάρμακο είναι πλέον διαθέσιμο στις ΗΠΑ, με τιμή 39.800 δολάρια για θεραπεία 30 ημερών. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα διαθέσει επίσης προγράμματα οικονομικής βοήθειας για τους ασθενείς.

Όταν η Revolution ανακοίνωσε τον Απρίλιο τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του φαρμάκου, προκλήθηκε καταιγισμός ενδιαφέροντος και ζήτησης. Ο FDA χορήγησε γρήγορα πρόσβαση στο φάρμακο μέσω του προγράμματος παρηγορητικής χρήσης, το οποίο επιτρέπει σε ασθενείς με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή παθήσεις να λαμβάνουν πειραματικές θεραπείες εκτός κλινικών δοκιμών, πριν αυτές εγκριθούν από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η θεραπεία έχει ήδη προσφέρει σε ορισμένους ασθενείς που απέκτησαν πρώιμη πρόσβαση σε αυτήν μια σημαντική ανάσα από τις επιβαρύνσεις της χημειοθεραπείας.

Ταχεία αξιολόγηση

Να σημειωθεί ότι το φάρμακο εντάχθηκε στη νέα διαδικασία ταχείας αξιολόγησης του FDA, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το χρόνο έγκρισης ακόμη και σε έναν έως δύο μήνες, από τους συνήθεις 10 έως 12 μήνες.

«Αυτή η έγκριση επιβεβαιώνει περισσότερο από μία δεκαετία εργασίας με επίκεντρο τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρίως τις μορφές της νόσου που σχετίζονται με τη RAS, και μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις στην ιατρική, τη βιολογία του καρκίνου και την ανάπτυξη φαρμάκων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Revolution, Mark Goldsmith.

Σε αυτό το φόντο, οι επενδυτές έχουν στραφεί μαζικά στη Revolution, εκτιμώντας ότι το Rasonque θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή, οδηγώντας τη μετοχή της εταιρείας σε άνοδο 166% από τις αρχές του έτους. Η έγκριση ήταν ευρέως αναμενόμενη και η μετοχή της Revolution κινήθηκε σχετικά σταθερά, στα 211,70 δολάρια.

Οι αναλυτές της RBC Capital Markets εκτιμούν ότι η ταχεία έγκριση, σε συνδυασμό με περισσότερους από 2.000 ασθενείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διευρυμένης Πρόσβασης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έσοδα περίπου 28 εκατ. δολαρίων από τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος στις ΗΠΑ κατά το τρίτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσαν να φτάσουν τα 148 εκατ. δολάρια.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το φάρμακο θα μπορούσε να αποφέρει 11,5 δισ. δολάρια σε ετήσιες παγκόσμιες πωλήσεις. Σύμφωνα με την American Cancer Society, περίπου 67.350 άνθρωποι αναμένεται να διαγνωστούν με καρκίνο του παγκρέατος φέτος.