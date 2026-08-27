Μικρή υποχώρηση στις ευρωαγορές με τις τεχνολογικές μετοχές να καταγράφουν ισχυρή άνοδο

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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν ελαφρώς το πρωί της Πέμπτης (27/8) με τις τεχνολογικές όμως μετοχές στην περιοχή να καταγράφουν ισχυρή άνοδο μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται ελαφρώς αποδυναμωμένος κατά 0,07% στις 655,95 μονάδες, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν αντίστοιχα ήπιες απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,02% στις 26,310.50 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE σημειώνει πτώση 0,41% στις 10,833.25 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC καταγράφει μείωση 0,29% στις 8,437.97 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 52,866.00 μονάδες. Αντίθετα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% στις 20,075.09 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο δείκτης Stoxx Europe Tech ενισχύεται κατά 1,8%, ξεπερνώντας με μεγάλη διαφορά σε απόδοση τους υπόλοιπους κλάδους στις πρώτες συναλλαγές.

Στην κορυφή των κερδών στην Ευρώπη το πρωί της Πέμπτης βρίσκονται οι ολλανδικές εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών ASML και ASMI, οι οποίες ενισχύονται αμφότερες περισσότερο από 2%.

Παράλληλα, η STMicroelectronics σημειώνει άνοδο 3%, ενώ η BE Semiconductor ενισχύεται κατά 2%.