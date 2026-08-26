Ορμούζ: Αμφισβητούν τον Τραμπ οι σύμμαχοι – «Δεν έχουν φύγει όλες οι νάρκες»

Αμφιβολίες για τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν αποναρκοθετηθεί πλήρως εκφράζουν, σύμφωνα με το Bloomberg, σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας ότι η θαλάσσια οδός ενδέχεται να εξακολουθεί να κρύβει σημαντικούς κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των εκτιμήσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πιθανότατα σημειώσει πρόοδο στην απομάκρυνση ναρκών από τα διεθνή ύδατα του Ορμούζ. Ωστόσο, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν οδηγήσει στην εξουδετέρωση του συνόλου των ναρκών που φέρεται να τοποθέτησε το Ιράν.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 80 έως 150 νάρκες που μπορεί να βρίσκονται ακόμη στην περιοχή, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου τις τελευταίες ημέρες ότι τα Στενά έχουν πλέον καθαριστεί.

«Οι νάρκες έχουν φύγει», επιμένει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τετάρτη ότι ο Ορμούζ είναι πλέον ασφαλής και λειτουργικός, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν απομείνει νάρκες στη θαλάσσια οδό.

«Οι νάρκες έχουν φύγει. Πιθανότατα το είδατε — το ανακοινώσαμε χθες — ξεφορτωθήκαμε όλες τις νάρκες», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή The Glenn Beck Program.

Ωστόσο, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) απέφυγε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των ναρκών που ενδέχεται να παραμένουν στα Στενά.

Η θέση του Τραμπ εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να καθησυχάσει τη ναυτιλιακή αγορά, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και έξι μήνες, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο κίνδυνος από τα θαλάσσια ρεύματα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματούχων συμμαχικών χωρών, το έργο της αποναρκοθέτησης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι νάρκες δεν παραμένουν κατ' ανάγκη στα σημεία όπου τοποθετήθηκαν αρχικά.

Οι θαλάσσιες ροές είναι πιθανό να έχουν μετακινήσει ορισμένες από αυτές, ακόμη και νάρκες που είχαν εντοπιστεί σε συστάδες. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό και την εξουδετέρωσή τους και αυξάνει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, σύμφωνα με τους συμμάχους των ΗΠΑ, θα χρειαστεί μεγαλύτερες εγγυήσεις προτού επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς διέλευσης από το Ορμούζ.

Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών θεωρείται απαραίτητη μια συντονισμένη διεθνής επιχείρηση, η οποία θα συνδυάζει εξειδικευμένο εξοπλισμό αποναρκοθέτησης με εναέρια και ναυτική προστασία.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ επιθυμούν, παράλληλα, να επιτραπεί στο Ομάν να αναλάβει επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στα χωρικά του ύδατα, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες για τη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

«Εξαιρετικά απίθανο να έχουν απομακρυνθεί όλες»

Η Μπέκα Βάσερ, επικεφαλής αναλύτρια άμυνας του Bloomberg Economics, εκτίμησε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουν απομακρυνθεί όλες οι νάρκες από τα Στενά.

Όπως σημείωσε, ακόμη και αν ο κίνδυνος από τις νάρκες έχει μειωθεί, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει άλλες δυνατότητες για να απειλήσει τη ναυσιπλοΐα.

Ειδικότερα, πολλά εμπορικά πλοία παραμένουν εντός της εμβέλειας ιρανικών drones και πυραύλων μικρού βεληνεκούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται εκτός της αποτελεσματικής κάλυψης της αμερικανικής αεράμυνας.

Τι έχει καταστρέψει ο αμερικανικός στρατός

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είχε δηλώσει τον Μάιο ενώπιον του Κογκρέσου ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν καταστρέψει πάνω από το 90% του εκτιμώμενου αποθέματος των περίπου 8.000 ναρκών που διέθετε το Ιράν σε αποθήκευση.

Παράλληλα, τον Απρίλιο η αμερικανική διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι δύο αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης με στόχο να διασφαλιστεί ότι η θαλάσσια οδός θα ήταν πλήρως απαλλαγμένη από θαλάσσιες νάρκες που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Παρά την πρόοδο αυτή, οι σύμμαχοι θεωρούν ότι η απειλή δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί οριστικά εξαλειφθείσα.

Η ναυσιπλοΐα παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα

Η κίνηση των πλοίων στα Στενά έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει να διευκολύνουν τη διέλευση επιφυλακτικών εμπορικών πλοίων μέσω της πλευράς του Ομάν, όμως η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του για «τη μέγιστη δυνατή προσοχή» και για αποφυγή οποιασδήποτε έκθεσης των ναυτικών σε περιττό κίνδυνο κατά την εξέταση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να προειδοποιεί ότι μπορεί να επιτεθεί σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά χωρίς την άδειά της.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε αργά την Τρίτη ότι μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία γνωρίζει τις ακριβείς θέσεις των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί στον Ορμούζ.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι τυχόν αμερικανικά πλοία που θα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης θα αποτελούσαν «εξαιρετικούς στόχους» για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η δήλωση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες ότι ακόμη και μια διεθνής επιχείρηση αποναρκοθέτησης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέο σημείο στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Συζητούν προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο Ιράν και Ομάν

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο Ομανός ομόλογός του Μπαντρ Αλμπουσαΐντι συζήτησαν μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός «προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου», καθώς και ένα σχέδιο για την απομάκρυνση των ναρκών.

Η σχετική ανακοίνωση μεταδόθηκε την Τρίτη από το κρατικό Oman News Agency.

Η πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και πολιτική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Δύσκολη και χρονοβόρα η αποναρκοθέτηση

Η επιχείρηση αποναρκοθέτησης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Ιράν ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει και νάρκες τύπου Maham, οι οποίες θεωρούνται δυσκολότερες στον εντοπισμό.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει drones και αυτόνομα συστήματα για τον εντοπισμό θαλάσσιων ναρκών, ωστόσο εδώ και χρόνια στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στις ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες, οι οποίες διαθέτουν προηγμένες τεχνολογίες και εξοπλισμό για τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία σχεδιάζουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια ευρύτερη αποστολή με στόχο να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών. Η αποστολή αναμένεται να περιλαμβάνει και επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, εφόσον προηγηθεί εκεχειρία και διαπιστωθεί ότι αυτή είναι βιώσιμη.

Η επόμενη ημέρα και η «αποστολή διαβεβαίωσης»

Ανώτατοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού σχεδιάζουν να συναντηθούν με Ευρωπαίους ομολόγους τους μετά την επίτευξη συμφωνίας, προκειμένου να συζητήσουν τον συντονισμό της λεγόμενης «αποστολής διαβεβαίωσης».

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, αντί για μια ευρύτερη διεθνή διάσκεψη, την οποία είχε αρχικά προτείνει η Ουάσινγκτον, εξετάζεται ο στενότερος συντονισμός μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών συμμάχων.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η δημιουργία ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος θα επιτρέψει την επιστροφή της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ χωρίς να εκτίθενται τα πληρώματα και τα πλοία σε κίνδυνο από νάρκες ή άλλες ιρανικές στρατιωτικές απειλές.