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Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν: «Σε καλό δρόμο» μετά τη συνάντηση – Συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές
Ειδήσεις
23:15 - 26 Αυγ 2026

Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν: «Σε καλό δρόμο» μετά τη συνάντηση – Συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό, αλλά συγκρατημένο τόνο αποτίμησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στη νεκρή ζώνη, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί συγκεκριμένη συμφωνία επί των βασικών ζητημάτων του Κυπριακού.

«Είμαστε σε καλό δρόμο, στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης, δίνοντας το στίγμα της συνάντησης και παραπέμποντας στις κατευθύνσεις που είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η συμφωνία για τακτικότερη και συστηματικότερη επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα, ενώ οι επαφές μπορούν να πραγματοποιούνται και συχνότερα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ωστόσο, από το κοινό ανακοινωθέν δεν προκύπτει συγκεκριμένη συμφωνία είτε για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων είτε για κάποια άλλη εξέλιξη στο πεδίο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Το επόμενο βήμα και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την ενίσχυση της διαδικασίας.

Η συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημιουργεί έναν σταθερό μηχανισμό απευθείας διαλόγου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Πριν από τη συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει την προσδοκία ότι η επαφή θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή «εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων». Ως ένα άτυπο επόμενο ορόσημο έχει τεθεί η εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναμένεται να ενημερώσουν χωριστά τον Αντόνιο Γκουτέρες για την πορεία των επαφών και τα αποτελέσματα που θα έχουν καταγραφεί μέχρι τότε.

Η προεργασία πριν από νέα διευρυμένη συνάντηση

Η χθεσινή συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών μετά την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, στις 29 Ιουλίου.

Κατά την επίσκεψή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε ζητήσει να υπάρξει προεργασία σε τρία βασικά επίπεδα: τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία των συνομιλιών και την ουσία του Κυπριακού.

Η προεργασία αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση μιας νέας διευρυμένης συνάντησης σε μορφή 5+1.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν την καταγραφή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί σε προηγούμενους γύρους των διαπραγματεύσεων, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Παραμένουν οι διαφωνίες για τα οδοφράγματα

Πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών είχε προηγηθεί επαφή των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά. Η συνάντηση δεν κατέληξε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο παρέμειναν οι διαφωνίες σχετικά με τα σημεία διέλευσης, αλλά και με τη σειρά με την οποία θα πρέπει να εξεταστούν η μεθοδολογία και η ουσία των διαπραγματεύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση για εβδομαδιαίες συναντήσεις δεν σηματοδοτεί από μόνη της επίτευξη ουσιαστικής σύγκλισης. Αντίθετα, αποτελεί κυρίως μια προσπάθεια να διατηρηθεί ανοικτός ο διάλογος και να αυξηθεί η πίεση για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Η ένταση των προηγούμενων ημερών

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια περίοδο δημόσιας έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είχε κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να απομονώσει τους Τουρκοκυπρίους, με αφορμή ακυρώσεις διοργανώσεων στα κατεχόμενα.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε απαντήσει ότι «άλλο οι παρανομίες και άλλο η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», διαχωρίζοντας τα συγκεκριμένα ζητήματα από την ανάγκη επανεκκίνησης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι επιδίωξη είναι η επιστροφή στις ουσιαστικές συνομιλίες από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017.

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