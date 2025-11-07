Γερουλάνος: Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα, αυτό έχει σημασία

«Φυσικά μετράνε οι αριθμοί, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι κοιτάτε τους λάθος. Γιατί μπορεί να φέρετε όσα στατιστικά στοιχεία θέλετε εδώ πέρα, όταν η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, ό,τι και να μας πείτε, δεν πείθετε»είπε, απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Και πρόσθεσε: «Όταν τόσες οικογένειες, από τα μεσαία στρώματα και πιο κάτω, δεν βγάζουν τον μήνα, ό,τι στατιστικό στοιχείο και να φέρετε, δεν είναι επιτυχία. Το θέμα είναι πως ζει ο κόσμος. Όχι τι λένε οι αριθμοί. Εκεί είναι που σας κατηγορούμε ότι κοιτάτε τα λάθος νούμερα, εκεί είναι που σας λέμε ότι τα νούμερα που κοιτάτε δεν έχουν από πίσω τους ανθρώπους».

Ενώ υπογραμμίζοντας τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα είπε: «Μας είπατε δε, ότι τώρα, μετά από πόσα χρόνια, έχετε ένα πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ ωραία, θα το περάσετε εκτός τραπεζών; Διότι το πρόβλημα μέχρι σήμερα, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν προγράμματα. Είναι ότι όλα τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν, περνούσαν μέσα από τις τράπεζες, οι οποίες εκ των πραγμάτων αποκλείουν το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσο εμπιστεύεστε τις τράπεζες να κάνουν για εσάς αναπτυξιακή πολιτική, τράπεζες οι οποίες αυτή τη στιγμή αγωνιούν πρωτίστως, μετά από 6 χρόνια, να δείξουν ότι δεν είναι σε κρίση και που αγωνιούν πρωτίστως να φέρουν πολλά κέρδη μέσα από τις χρεώσεις που κάνουν, για να πουν ότι είναι υγιείς, αυτές οι τράπεζες δεν πρόκειται να υπηρετήσουν ποτέ σωστά μια πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Μήπως δεν φταίνε τα Golden Boys;

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έκανε ειδική αναφορά στα Golden Boys και τις Kυβερνητικές ευθύνες: «…Πριν από 3-4 μέρες, σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κυνηγούσε τα δικά σας Golden Boys στα ΕΛΤΑ. Και χθες, πάλι τα Golden Boys της Νέας Δημοκρατίας, καταφέρανε τι; Να εκθέσουν την Κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούσαν να αποφασίσουν, τελικά το τρένο μπήκε στην λάθος γραμμή ή δεν μπήκε στην λάθος γραμμή; Μήπως τελικά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν προσλαμβάνεις υπαλλήλους ή Golden Boys, όπως λέτε εσείς και έχει να κάνει με την δική σας ανικανότητα να στείλετε τις σωστές εντολές στους σωστούς υπαλλήλους για να γίνει η δουλειά; Όταν αποτυγχάνουν και οι μεν και οι δε, εσείς κάτι δεν κάνετε καλά».