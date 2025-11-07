ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερουλάνος: Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα, αυτό έχει σημασία
Πολιτική
14:46 - 07 Νοε 2025

Γερουλάνος: Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα, αυτό έχει σημασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Φυσικά μετράνε οι αριθμοί, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι κοιτάτε τους λάθος. Γιατί μπορεί να φέρετε όσα στατιστικά στοιχεία θέλετε εδώ πέρα, όταν η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, ό,τι και να μας πείτε, δεν πείθετε»είπε, απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Και πρόσθεσε: «Όταν τόσες οικογένειες, από τα μεσαία στρώματα και πιο κάτω, δεν βγάζουν τον μήνα, ό,τι στατιστικό στοιχείο και να φέρετε, δεν είναι επιτυχία. Το θέμα είναι πως ζει ο κόσμος. Όχι τι λένε οι αριθμοί. Εκεί είναι που σας κατηγορούμε ότι κοιτάτε τα λάθος νούμερα, εκεί είναι που σας λέμε ότι τα νούμερα που κοιτάτε δεν έχουν από πίσω τους ανθρώπους».

Ενώ υπογραμμίζοντας τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα είπε: «Μας είπατε δε, ότι τώρα, μετά από πόσα χρόνια, έχετε ένα πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ ωραία, θα το περάσετε εκτός τραπεζών; Διότι το πρόβλημα μέχρι σήμερα, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν προγράμματα. Είναι ότι όλα τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν, περνούσαν μέσα από τις τράπεζες, οι οποίες εκ των πραγμάτων αποκλείουν το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσο εμπιστεύεστε τις τράπεζες να κάνουν για εσάς αναπτυξιακή πολιτική, τράπεζες οι οποίες αυτή τη στιγμή αγωνιούν πρωτίστως, μετά από 6 χρόνια, να δείξουν ότι δεν είναι σε κρίση και που αγωνιούν πρωτίστως να φέρουν πολλά κέρδη μέσα από τις χρεώσεις που κάνουν, για να πουν ότι είναι υγιείς, αυτές οι τράπεζες δεν πρόκειται να υπηρετήσουν ποτέ σωστά μια πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Μήπως δεν φταίνε τα Golden Boys;

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έκανε ειδική αναφορά στα Golden Boys και τις Kυβερνητικές ευθύνες: «…Πριν από 3-4 μέρες, σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κυνηγούσε τα δικά σας Golden Boys στα ΕΛΤΑ. Και χθες, πάλι τα Golden Boys της Νέας Δημοκρατίας, καταφέρανε τι; Να εκθέσουν την Κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούσαν να αποφασίσουν, τελικά το τρένο μπήκε στην λάθος γραμμή ή δεν μπήκε στην λάθος γραμμή; Μήπως τελικά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν προσλαμβάνεις υπαλλήλους ή Golden Boys, όπως λέτε εσείς και έχει να κάνει με την δική σας ανικανότητα να στείλετε τις σωστές εντολές στους σωστούς υπαλλήλους για να γίνει η δουλειά; Όταν αποτυγχάνουν και οι μεν και οι δε, εσείς κάτι δεν κάνετε καλά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγές ΝΔ: Επί ημερών Μιλένας Αποστολάκη στο ΥΠΑΑΤ μπήκε η Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Επί ημερών Μιλένας Αποστολάκη στο ΥΠΑΑΤ μπήκε η Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: Ο αγροτικός τομέας μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: Ο αγροτικός τομέας μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα

Ανδρουλάκης: Να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της ΝΔ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης
Πολιτική

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα
Πολιτική

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
20/05/2026 - 16:25

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ