Πηγές ΝΔ: Επί ημερών Μιλένας Αποστολάκη στο ΥΠΑΑΤ μπήκε η Neuropublic στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
14:38 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
«Ξετυλίγεται πλέον το κουβάρι με τη συμμετοχή των εταιρειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι λόγοι που το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να κληθεί ο CEO της Cognitera, κ. Κουφουδάκης» αναφέρουν πηγές της ΝΔ σημειώνοντας ότι «κατά τη διάρκεια της σημερινής εξέτασης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη, αποκαλύφθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ότι η Neuropublic συνεργάζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2010 και μάλιστα η πρώτη σύμβαση υπεγράφη επί Μιλένας Αποστολάκη ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Για του λόγου του αληθές η σύμβαση υπεγράφη στις 14.12.2010, με τη κ. Αποστολάκη να έχει το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού κατά το διάστημα 7.9.2010-17.6.2011!».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές «η αποκάλυψη αυτή καταρρίπτει το αφήγημα που επιχειρεί να κατασκευάσει η αντιπολίτευση, περί δήθεν «σχέσεων συμφερόντων» της σημερινής κυβέρνησης. Μάλιστα, μετά την προκήρυξη που προχώρησε ο Μάκης Βορίδης συμμετείχαν κι άλλες εταιρείες! Να σημειωθεί, άλλωστε, ⁠ότι όπως έγινε γνωστό ο κ. Βορίδης παραβρέθηκε σε μια εκδήλωση της Neuropublic, στην οποία ήταν κι ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι επιχειρούν να εμφανίσουν αυτή την ενέργεια ως “παράβαση καθήκοντος”, επιβεβαιώνοντας πως το ζητούμενο δεν είναι η αλήθεια αλλά η πολιτική στοχοποίηση.

Την ώρα, δε, που το ΠΑΣΟΚ επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο να στήσει σκηνικό εντυπώσεων γύρω από τη NEUROPUBLIC, αποφεύγει συστηματικά να δώσει απαντήσεις για τις δικές του σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών που συνδέονται με την Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά.

Πρόκειται, όπως υπογραμμίζουν, για ένα πλέγμα συνεργασιών που περιλαμβάνει τις εταιρείες Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις, το οποίο για χρόνια λειτουργούσε γύρω και μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρόσωπα που είχαν στενή κομματική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ.

Η επιμονή των “πράσινων” στελεχών να αποτρέψουν την κλήση του CEO της Cognitera, κ. Κουφουδάκη, θεωρείται αποκαλυπτική. Αν δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, γιατί δεν θέλουν να ακουστεί η φωνή του ανθρώπου που γνώριζε εκ των έσω τις σχέσεις και τις συμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιλέξει να φέρει στο φως όλες τις πτυχές της υπόθεσης, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά πάνω από τον Οργανισμό. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα εμφανίζεται να ζητά “κάθαρση”, ήταν εκείνο που επί χρόνια δημιούργησε και συντήρησε τις συνθήκες αδιαφάνειας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσο κι αν επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέχρι τέλους στην Εξεταστική. Γιατί αυτή τη φορά, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

