Ανδρουλάκης: Να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της ΝΔ
14:20 - 07 Νοε 2025

Στο Σουφλί περιόδευσε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας την επίσκεψη του στον Έβρο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Σουφλί, στην ακριτική Ελλάδα. Αλλά, συγχρόνως, στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται.

Τα ΕΛΤΑ ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής και οι κάτοικοι βλέπουν να κλείνουν. Αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, τα απαξίωσε και τα χρησιμοποίησε ως πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν τις βασικές τους ενισχύσεις. Τους χρωστάει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η κυβέρνηση. Και λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστερεί το Action Plan. Αλλά απαντά ο Επίτροπος ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη.

Αυτό, λοιπόν, που έχω να πω στους κατοίκους του Σουφλίου αλλά και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».

