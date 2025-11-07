Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: Ο αγροτικός τομέας μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα
14:21 - 07 Νοε 2025

Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας: Ο αγροτικός τομέας μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή 7/11 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του χαρτοφυλακίου του κ. Hansen με έμφαση στην αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων, με επίκεντρο τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο :

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Καταλαβαίνω ότι είχατε ήδη πολύ παραγωγικές συζητήσεις με τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό κ. Τσιάρα. Έρχεστε, βέβαια, σε μια στιγμή που το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα αφορά στη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Λάβαμε μια πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη, απόφαση να μεταφέρουμε ουσιαστικά όλες τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Είναι μια πολύπλοκη μεταβατική διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι προχωράει καλά.

Έχουμε υποβάλει το σχέδιό μας στις υπηρεσίες σας, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και για την αντιμετώπιση, τελικά, όλων των προβλημάτων που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και πολλές άλλες χώρες. Ωστόσο, γνωρίζουμε, και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την τακτοποίηση των εσωτερικών μας υποθέσεων, και θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο της κυβέρνησης για την επίλυση όλων των προβλημάτων του παρελθόντος.

Η μετάβαση είναι δύσκολη, διότι πρέπει να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές. Ταυτόχρονα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ενέργειές μας είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Θέλω, ωστόσο, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θεωρούμε αυτή τη μεταρρύθμιση ως μία από τις σημαντικότερες που υλοποιούμε και ότι παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι το νέο σύστημα θα είναι αποτελεσματικό και απόλυτα διαφανές. Για εμένα, αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την άνθηση του αγροτικού μας τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει θετική πορεία, αλλά μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερα.

Christophe Hansen: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, για την υποδοχή. Είναι η δεύτερη μέρα της επίσκεψής μου στην Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι δεν ήρθα εδώ για τον λόγο που μόλις αναφέρατε, αλλά επειδή υποσχέθηκα στην αρχή της θητείας μου να επισκεφθώ όλα τα κράτη μέλη κατά το πρώτο έτος, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε για την ποικιλομορφία της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτό αποτελεί τον πλούτο και τη δύναμη της γεωργίας μας.

Πρόσφατα βρέθηκα στη Βραζιλία με μια αντιπροσωπεία 80 Ευρωπαίων παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων επτά εταιρείες από την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στους τομείς των γαλακτοκομικών, του ελαιολάδου, του κρασιού και των αποσταγμάτων. Η πολιτιστική σας κληρονομιά, που είναι τα υψηλής ποιότητας τρόφιμά σας, είναι επίσης κάτι για το οποίο εμείς, ως Ευρωπαίοι, μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι.

Φυσικά, βρίσκομαι εδώ και επειδή συζητάμε για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Έχει μια νέα δομή, ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε καλύτερα τις επιδοτήσεις στους αγρότες μας, σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για εμένα, αυτοί είναι οι νέοι αγρότες. Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση με την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Αντιμετωπίζουμε επίσης μια τεράστια πρόκληση με τους αγρότες που παράγουν σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Θέλω τα χρήματα να πηγαίνουν κυρίως σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, στους νέους αγρότες, σε δύσκολες περιοχές. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστούμε μαζί τα επόμενα δύο χρόνια.

Επίσης, όσον αφορά την πρόταση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα χρήματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι πόροι. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό για μένα είναι τα χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, σε εκείνους που συμβάλλουν ενεργά στην επισιτιστική μας ασφάλεια και κυριαρχία, και αυτό είναι που βρίσκεται στο τραπέζι.

Φυσικά, ήταν επίσης μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα της κατάστασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου γνωρίζουμε ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες και τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κ. Πρωθυπουργέ, που θέσατε ως πολύ υψηλή προτεραιότητα να διορθώσουμε αυτές τις ελλείψεις και ότι τώρα εξετάζουμε μαζί πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα.

Λάβαμε επίσης το σχέδιο δράσης σας και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας, αλλά για μαραθώνιο -εχετε τον μαραθώνιο εδώ στην Αθήνα την Κυριακή. Πιστεύω ότι είμαστε ήδη σε καλό δρόμο. Ο «αθλητής» είναι σε καλή φόρμα και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έχουμε κάνει μαζί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν τη στήριξη που τους αναλογεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Συνεργαζόμαστε στενά σε αυτό το θέμα και η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.

