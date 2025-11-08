Χαρίτσης: Πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο και συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων

Τη συγκρότηση ενός προοδευτικού Μετώπου και κοινού ψηφοδελτίου εισηγείται ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (8 και 9/11).

«Η Νέα Αριστερά να εργαστεί για την συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας» είναι το χαρακτηριστικό χωριό της εισήγηση του.

Κάλεσε μάλιστα τα μέλη του Οργάνου «να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι» και «να μπούμε στην μεγάλη συζήτηση» με τις δυνάμεις «που αντιλαμβάνονται ότι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη και είναι διατεθειμένες να συζητήσουν σοβαρά και με καλή θέληση την διαμόρφωση ενός μίνιμουμ προγράμματος».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ αναφερόμενος σε τυχόν ριζικές διαφωνίες στο εσωτερικό επεσήμανε πως οφείλουμε να οργανώσουμε τον πολιτικό διάλογο στις τάξεις του κόμματός μας και στο κοινωνικό δυναμικό που μας περιβάλλει και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος στη λήψη της απόφασης».