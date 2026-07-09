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Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς
Πολιτική
18:45 - 09 Ιουλ 2026

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρώην Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ, Πιερ Μοσκοβισί, με τους δύο άνδρες να συζητούν τις εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τους λόγους ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), υπογραμμίζοντας ότι στόχος της είναι μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και η βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και προειδοποίησε για τη ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Τόνισε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να διαμορφώσουν ένα σαφές προγραμματικό σχέδιο με πολιτικές που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα εγκαταλείπουν τις νεοφιλελεύθερες επιλογές, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η άνοδος της ακροδεξιάς κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια νέα «ζοφερή κανονικότητα».

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1563064988514402&set=a.471875630966682}

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Pierre Moscovici, παλαιό φίλο, με τον οποίο συμπορευτήκαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της Ευρώπης: Εγώ ως Πρωθυπουργός και εκείνος ως Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών.

Μιλήσαμε για την σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπαρξιακή της κρίση να είναι πιο έντονη από ποτέ.

Συζήτησα επίσης με τον Pierre τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και να διεκδικήσουμε την ζωή που μας αξίζει.

Μιλήσαμε τέλος και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της Ακροδεξιάς.

Επανέλαβα την πάγια θέση μου ότι όλες οι προοδευτικες δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα – ζοφερή – κανονικότητα».

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