Ο ανασχηματισμός των πολιτών: Ποιους υπουργούς κρατούν, ποιους... απολύουν

Την αξιολόγηση των πολιτών στο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνει νέα έρευνα γνώμης που δημοσίευσε τη Δευτέρα (10/11) η εταιρεία WED στην πλατφόρμα People of Greece.

Οι πολίτες κλήθηκαν να τοποθετηθούν για τα πρόσωπα που συνθέτουν το υπουργικό συμβούλιο. Ποια πρόσωπα θα διατηρούσαν στο κυβερνητικό σχήμα και ποια θα απομάκρυναν;

Στο σύνολο της κοινωνίας μόνο δύο υπουργοί εμφανίζονται ως αποδεκτοί από την πλειοψηφία της κοινωνίας και συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 50%. Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κρατούν τις θέσεις τους.

Με ποσοστό άνω του 40% υπάρχουν ακόμα πέντε υπουργοί, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα δημοφιλίας βρίσκονται οι Κώστας Τσιάρας, Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκη Κεραμέως.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ όλοι οι υπουργοί, πλην του Κώστα Τσιάρα παραμένουν στο υπουργικό συμβούλιο με ποσοστό άνω του 50%. Ικανότεροι με ευρύτερη πλειοψηφία θεωρούνται και πάλι οι Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Παπαστεργίου. Ακολουθούν Κυριάκος Πιερρακάκης, Δόμνα Μιχαηλίδου και Σταύρος Παπασταύρου.