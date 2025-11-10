Γεωργιάδης: Οχι, δε θα επιθυμούσα να κάνει νέο κόμμα ο κ. Σαμαράς

Στην άρνησή του να σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά επέμεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» τη Δευτέρα (10/11).

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Ο κ. Σαμαράς είναι ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα που έχω στην προσωπική μου ζωή, δεν σχολιάζω ποτέ όσα λέει. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα στην πολιτική μπορεί να πει ό,τι εκείνος νομίζει και όλους μας μας κρίνει στο τέλος ο ελληνικός λαός».

«Καθένας πολίτης μπορεί να κάνει κόμμα. Η δημοκρατία είναι συμμετοχικό πολίτευμα και στο τέλος όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο ελληνικός λαός», είπε ακόμη σχετικά με το ενδεχόμενο για νέο κόμμα Σαμαρά, δηλώνοντας πάντως πως ο ίδιος δεν θα επιθυμούσε μία τέτοια εξέλιξη.

Εδικότερα, ερωτηθείς αν θα ήταν πρόβλημα για τη ΝΔ η ύπαρξη ενός ακόμα δεξιού κόμματος Σαμαρά, ο υπουργός υγείας σημείωσε: «Αν με ρωτάτε αν θα επιθυμούσα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, όχι δεν θα το επιθυμούσα, θα προτιμούσα να μην το κάνει».

Απαντώντας, δε, στην κριτική που άσκησε ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση σχετικά με τη στροφή της προς το κέντρο, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Εγώ ως Δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως Δεξιά. Στο μεταναστευτικό έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την ΕΕ… Είναι αρκούντος Δεξιά διότι κατάφερε να ενισχύσει την εθνική άμυνα της χώρας, να ανεβάσει τη γεωπολιτική της αξία, να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να ενισχύσει τον άξονα Ελλάδα -Ισραήλ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ Δεξιά στα δικά μου γούστα. Ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι το πρώτο μου γούστο, δεν είναι αυτό που θα επέλεγα εγώ ως πρώτο όμως πάρα πολλές δεξιές κυβερνήσεις στην ΕΕ και στη Δύση τον έχουν νομοθετήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως προς την πολιτική της γραμμή ναι, είναι αρκετά Δεξιά, προφανώς δεν είναι εντελώς Δεξιά έχει και πολλές κεντρώες πινελιές, αλλά στα μείζονα που είναι η εθνική άμυνα, που είναι τα κλειστά σύνορα, που είναι η εξωτερική πολιτική είναι απολύτως Δεξιά».

«Η δική μου πολιτική ανάλυση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τη Δύση είναι ότι ο άξονας Δεξιάς -Αριστεράς έχει μετακινηθεί. Σήμερα όλα τα κόμματα ακόμα και τα πιο αριστερά είναι δεξιότερα απ’ ότι ήταν πριν από 20 χρόνια. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεξιότερος του ΣΥΡΙΖΑ του πριν το ’15. Το μόνο κόμμα που έχει πάει αριστερότερα είναι το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ακόμη.

Ερωτηθείς για το αν πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά πως «το ταγκό χρειάζεται δύο» και συμπλήρωσε: «Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει. Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του τόπου υπερβαίνει πρόσωπα και υπερβαίνει ρόλους, είναι η παράταξη που κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρα στον δυτικό προσανατολισμό εδώ και 60 χρόνια τα υπόλοιπα είναι τελείως δευτερεύοντα.

Παράλληλα, σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να διεκδικεί εκ νέου την ηγεσία της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε επικεντρωμένος στον στόχο για τρίτη συνεχή θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε ένα μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία, αυτό με ενδιαφέρει γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι καλό για την Ελλάδα».

Ενισχύουμε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ

Ερωτηθείς για το αν πιστεύει ότι θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη –Τραμπ, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Δεν το ξέρω προφανώς θα γίνει και αυτό αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ, το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ. Και τους ενισχύουμε».

Ανέφερε, δε, πως είναι «μεγάλη επιτυχία για τον ΑΚΤΩΡΑ αυτό που έγινε, μεγάλη επιτυχία για τον κ. Εξάρχου προσωπικά, για τον ΑΚΤΩΡΑ ότι βρέθηκε με τη ΔΕΠΑ να γίνουν υποδοχείς του αμερικανικό LNG αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα.»

«Μου είναι παντελώς άγνωστος ο κ. Βάρρας»

Ερωτηθείς σχετικά με το γιατί σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο Γρηγόρης Βάρρας, παρά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αιχμές εναντίον του από τον πρώην υπουργό, Μάκη Βορίδη, ο κ. Γεωργιάδης είπε:

«Μου είναι παντελώς άγνωστος ο κ. Βάρρας, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Με ρωτάτε για κάποιον κύριο που δεν τον ξέρω, μου είναι άγνωστος.»

«Πουκάμισο αδειανό» ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσο για την κα Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου, επανέλαβε το περί σύγκρουσης ανάμεσά τους, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και μέχρι κάποια στιγμή δικηγόρος της κας Καρυστιανού, της «έβαλε τρομερές τρικλοποδιές με αριστοτεχνικό τρόπο».

Εκτίμησε, δε, πως «η κα Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική σκηνή απ’ ότι φαίνεται», ενώ για τον Τσίπρα προέβλεψε πως θα κάνει την κίνηση να ιδρύσει κόμμα. Είπε, μάλιστα, πως αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν «η ευκολία με την οποία οι ίδιοι οι Συριζαίοι εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ένα αδειανό πουκάμισο», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε, δε, πως ο Τσίπρας εάν ιδρύσει κόμμα «θα κόψει και από το ΠΑΣΟΚ και από την κα Κωνσταντοπούλου».

«Πείτε ότι πάει το ΠΑΣΟΚ από το 13 στο 10% θα ξεκινήσουν στο ΠΑΣΟΚ ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος να χτυπάνε τον Ανδρουλάκη», προέβλεψε, συμπληρώνοντας: «Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναμπεί σε μια φάση πολύ μεγάλης εσωστρέφειας όπου θα ακούμε δηλώσεις ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό θα φέρει περαιτέρω φθορά. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν περαιτέρω κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς».

Σχετικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, δε, είπε: «Μόλις κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας θα αποκτήσει θανάσιμο εχθρό την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα. Τον Τσίπρα τον μισεί. Αυτά που θα λέει το στόμα της για τον Τσίπρα δεν θα τα έχει φανταστεί άνθρωπος.»