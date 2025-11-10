Παπασταύρου: Ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική ασφάλεια εάν βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα
Πολιτική
11:33 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
«Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία που έκλεισε στο Ζάππειο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τη Δευτέρα (10/11) , αναφέροντας ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε αρτηρία ανάπτυξης στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Η χώρα μας με αποφασιστικότητά έτρεξε γρήγορα ώστε να πείσουμε τις ΗΠΑ το αμερικανικό φυσικό αέριο που θα έρχεται στην Ευρώπη να περνάει μέσω Ελλάδας», είπε ο κ. Παπασταύρου σημειώνοντας ότι η προεργασία για τη συμφωνία είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο. «Προτείναμε στους συμμάχους ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, για να είναι ουσιαστική πρέπει να περνάει από χώρα που διαθέτει υποδομές, όπως η Ρεβυθούσα».

«Η Ελλάδα» συνέχισε ο υπουργός« αξιοποίησε τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές της και την πολιτική της σταθερότητα και το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 25% του LNG».

Ταυτόχρονα, η συμφωνία με την EXON θα οδηγήσει σε ενεργειακή ανεξαρτησία τη χώρα μας, είπε ενδεικτικά, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα».

Ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία. «Εάν βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα θα αυξηθεί σημαντικά ο εθνικός πλούτος και την ίδια στιγμή θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, θα έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική ασφάλεια».

Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ

Πολύ σημαντική εξέλιξη, χαρακτήρισε τη συνάντηση των υπουργών των χώρων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ενώ το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει τα έργα που θα γίνουν, μιλάει για κακόβουλους παράγοντες που προσπαθούν να διασπάσουν την ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι διεθνείς συνεργασίες με Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ ενισχύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και προβλέπουν τη δημιουργία ενός ενεργειακού κέντρου τεσσάρων χωρών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου, με αιτήσεις μέχρι 5 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας περίπου 1.200.000 πολίτες με ποσά από 100 έως 1.200 ευρώ, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θερμαντικών συσκευών και θερμοσιφώνων αυξήθηκε από 223 εκατ ευρώ σε 650 εκατ. ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4wkj24koqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 12:03
