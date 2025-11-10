Χρηστίδης: Η ΝΔ πληρώνει την αλαζονεία της πολύ ακριβά
Πολιτική
12:11 - 10 Νοε 2025

Χρηστίδης: Η ΝΔ πληρώνει την αλαζονεία της πολύ ακριβά

Reporter.gr Newsroom
«Η αλαζονεία της ΝΔ πληρώνεται τώρα πολύ ακριβά», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας - το πρωί της Δευτέρας (10/11) - στην τηλεόραση του Mega, συμπληρώνοντας ότι «επί πολλά χρόνια, βουλευτές της ΝΔ ασχολούνται με τα εσωκομματικά των υπολοίπων κομμάτων και με αρκετή ειρωνεία προς αυτά. Ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρακολουθώ υπουργούς να ειρωνεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για δηλώσεις στελεχών τους».

Τόνισε την ανάγκη «να αντιληφθούμε όλοι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική ρευστότητα. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να λειτουργούν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και όσοι νομίζουν ότι είναι στο Έβερεστ της πολιτικής επικοινωνίας και μπορούν “όλα να τα σφάζουν και όλα να τα μαχαιρώνουν”, έρχεται μια στιγμή που έρχονται μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα».

Συμπλήρωσε, ως προς αυτό, ότι η σκληρή πραγματικότητα για τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη δεν έχει να κάνει με ζητήματα τεχνοκρατικά, όπως, για παράδειγμα, εμφανίζουν το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

«Γνώριζε πολύ καλά ο κ. Χατζηδάκης και το Μέγαρο Μαξίμου ότι επρόκειτο να κλείσουν καταστήματα. Γνώριζαν οι βουλευτές της ΝΔ. Δεν υπάρχει καμία λογική στον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να κλείσουν καταστήματα ανά τη χώρα. Τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη πάρει 250 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την κυβέρνηση, τα οποία ακόμα ψάχνουμε να δούμε τι έγιναν και περιμένουμε να έρθουν οι αρμόδιοι υπουργοί να μας πουν τι έκαναν. Δεν θα τη γλιτώσουν», δήλωσε και πρόσθεσε: «Και το ίδιο ακριβώς έχουν κάνει και στην υπόθεση των Τεμπών. Το έχουν κάνει και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουν κάνει και σε μια σειρά άλλων κρίσιμων υποθέσεων που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο και στην πολυκατοικία της κεντροδεξιάς έχει συνέπειες που θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα».

Αναφερόμενος, δε, στην πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να συναντηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς, στην Κρήτη, σχετικά με τα ζητήματα της βίας, τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη «να δημιουργήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα γύρω από όσα βλέπουμε να απασχολούν την Κρήτη, η οποία, οφείλω να διευκρινίσω, δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Η Κρήτη δέχεται πολύ μεγάλη πολεμική εξαιτίας συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν διαχειριστεί με πολύ άσχημο τρόπο, μια σειρά δεδομένων, είτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στην υπόθεση που είδαμε στα Βορίζια».

Διευκρίνισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πηγαίνει από άμβωνος να πει θεωρητικές κουβέντες αλλαγής του ποινικού κώδικα. Πάει να συζητήσει με όλους τους δημάρχους της Κρήτης, με τον Περιφερειάρχη, με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα παιδείας και κουλτούρας και οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε στη βάση τους».

Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ, τις επόμενες ημέρες, θα καταθέσει μια πλήρη πρόταση σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, στην Κρήτη, και κατέληξε λέγοντας: «Απλά θέλω να δείτε δύο μοντέλα διαφορετικά. Το ένα μοντέλο είναι το μοντέλο μιας ανάρτησης στο Facebook που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι και αυτός από την Κρήτη, και το άλλο έχει να κάνει με τη λογική “πηγαίνω στην Κρήτη, ανοίγω μια κουβέντα με όλους, ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων”».

