Την Τετάρτη 12/11, η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας - Κύπρου στο Μαξίμου

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτηση της Διακυβερνητικής Συνόδου από τους δύο ηγέτες το 2023, με κύριο στόχο την εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας και τη διεύρυνσή της σε πολλούς τομείς πέραν της εξωτερικής πολιτικής.

Μετά την υποδοχή, θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου, ενώ οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Τομείς συνεργασίας και δράσεις

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική. Στόχος των διμερών επαφών των υπουργών είναι η ανάληψη συντονισμένων δράσεων, η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών στους αντίστοιχους τομείς.

Γεωπολιτικά και ενεργειακά ζητήματα

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό ζήτημα, μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Επιπλέον, αναμένεται να συζητηθούν ενεργειακά θέματα, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις του με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα, οι οποίες αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και μέχρι την Ουκρανία.

Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου αναμένεται να ενισχύσει την πολυδιάστατη συνεργασία των δύο χωρών και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεννόησης, που θα καλύπτει τόσο διμερή όσο και περιφερειακά ζητήματα, αντανακλώντας τη σταθερή δέσμευση Αθήνας και Λευκωσίας για συνεργασία σε κρίσιμους τομείς.