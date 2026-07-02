Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Ένα δείπνο του Αντώνη Σαμαρά με τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σε μια εποχή που τα σενάρια για νέο κόμμα είναι πιο δυνατά από ποτέ, έφερε αναστάτωση στο Μαξίμου όσο και αν προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν ως «πολιτικά αδιάφορο».

Ο Αντώνης Σαμαράς την Τετάρτη το βράδυ συνέφαγε στην περιοχή του Παγκρατίου με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Γιώργο Καρασμάνη.

Το Μαξίμου επιχείρησε να εστιάσει στο κομμάτι της παρέας και αποφεύγοντας να δώσει πολιτική χροιά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απορρίπτει τα σενάρια περί ανησυχίας για διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα προς τον Αντώνη Σαμαρά τονίζοντας στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (02.07.2026), ήταν λακωνικός: «Δεν έχουμε τέτοια ανησυχία, ούτε γίνονται αυτά με ένα φαγητό».

Οι πληροφορίες, όμως, για δυσαρέσκεια από τον πρωθυπουργό έφερε κοινή δήλωση των τριών βουλευτών που συμμετείχαν, οι οποίοι δήλωσαν: «Στη χθεσινοβραδινή συνάντησή μας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τιμάμε για τη μεγάλη προσφορά του στην Πατρίδα μας και τη Νέα Δημοκρατία, αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξής μας, ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας», επιχειρώντας να κλείσουν τη συζήτηση αλλά ομολογώντας – ουσιαστικά- τις πολιτικές προεκτάσεις του δείπνου.

Θα κλείσει εδώ το θέμα ή να αναμένουμε εξελίξεις;