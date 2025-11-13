13:24 - 13 Νοε 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πεπραγμένα του υπερασπίστηκε ο Αποστολάκης – Αποκαλύπτεται μία διοίκηση χωρίς έλεγχο, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Τα πεπραγμένα του κατά τη διάρκεια της θητείας του (Οκτώβριος 2015 – Νοέμβριος 2019) υπερασπίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Αποστολάκης, κατά την κατάθεσή του σήμερα (Πέμπτη, 13/11) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.  

«Εργαστήκαμε εν μέσω μνημονίων και από τις πρώτες ημέρες τέθηκε θέμα με τα αποθεματικά του οργανισμού, και κάποια στιγμή μείναμε χωρίς ευρώ. Θυμάμαι, επίσης, όταν τρέχαμε στο Hilton, στις συνεδριάσεις τότε της επιτροπής, για να περισώσουμε τις επιδοτήσεις, να μη θεωρηθούν ως φορολογητέο εισόδημα, που τότε, η "τρόικα" επέμενε ότι πρέπει να φορολογηθούν», είπε ο κ. Αποστολάκης.

«Καταφέραμε τότε για τις επιδοτήσεις που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, να εξαιρεθούν όλα τα ποσά από την φορολογία και να είναι ακατάσχετα», προσέθεσε.

Όσο για τα προβλήματα στον Οργανισμό κατά τη διάρκεια της θητείας του, είπε πως «υπήρχε στενή επιτήρηση από την Επιτροπή, αλλά και συνεργασία με την OLAF», αναφέροντας ότι «δεν είναι τώρα, ξαφνικά, που υπάρχουν προβλήματα» και σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν μικρές και μεγάλες απάτες», αλλά «τώρα το θέμα έχει ξεφύγει απ’ ό,τι φαίνεται».

Κρίσιμα ζητήματα ανέδειξε, σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, η κατάθεση του κ. Αποστολάκη, καθώς αποκάλυψε, όπως σχολιάζουν, «μια διοίκηση που λειτουργούσε χωρίς επαρκή εποπτεία, χωρίς έλεγχο, χωρίς βούληση να σταματήσει τη διογκούμενη στρέβλωση, ενώ την γνώριζε».

Ακόμη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι στην κατάθεσή του «αναδείχτηκαν σειρά αντιφάσεων και υπήρξαν παραδοχές που επιβεβαιώνουν τη στρέβλωση του συστήματος κατανομής πόρων, την ανεξέλεγκτη χορήγηση δικαιωμάτων και τη διόγκωση φαινομένων απάτης γύρω από το Εθνικό Απόθεμα και τα βοσκοτόπια».

Με έμφαση επισημαίνουν, μάλιστα, το ότι ο μάρτυρας, ερωτηθείς σχετικά με την αιφνίδια απομάκρυνση του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μωυσίδη, απάντησε δηλώνοντας άγνοια. Σημειώνεται ότι ο κ. Μωυσίδης είχε συγκροτήσει επιτροπή στον Οργανισμό για τη διερεύνηση ζητημάτων ασφαλείας των δεδομένων των παραγωγών, μια επιτροπή της οποίας το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ακόμη, οι διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη στέκονται και στην απάντηση του κ. Αποστολάκη σχετικά με το Εθνικό Απόθεμα και τις χιλιάδες δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα, οι οποίες αυξάνονταν γεωμετρικά κάθε χρόνο. Ο κ. Αποστολάκης – ερωτώμενος σχετικά - επικαλέστηκε ευρωπαϊκές οδηγίες και υποστήριξε ότι οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί, όπως προέβλεπε ο Κανονισμός.

Ωστόσο, κατά το ΠΑΣΟΚ, δεν απάντησε σε ένα βασικό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένα φαινόμενο που το 2017 είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις συνεταιρισμών, το 2019 να έχει διπλασιαστεί. «Ο μάρτυρας δεν εξήγησε γιατί, παρά την δική του δέσμευση για “μεγάλο ξεσκαρτάρισμα”, δεν εφαρμόστηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο αναχαίτισης της προφανούς στρέβλωσης», σημειώνουν οι διαρροές.

Αναφορικά, δε, με την τεχνική λύση, για την οποία ρωτήθηκε και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αποστολάκης είπε πως σήμερα θα έπραττε διαφορετικά, γεγονός που επίσης σχολιάζουν οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνουν και στις δύο εμπιστευτικές εκθέσεις του 2017 από υπαλλήλους του Οργανισμού που αφορούσαν την GAIA Επιχειρείν, συντονιστή των ΚΥΔ.

Σχετικά με αυτό αναφέρουν πως οι εκθέσεις επεσήμαιναν ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα δεδομένα των παραγωγών με τρόπο που δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, δημιουργώντας συνθήκες αδιαφάνειας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ ΚΥΔ.

«Αν και αυτές οι εκθέσεις φέρουν ως αποδέκτη την τότε διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αποστολάκη, ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι “δεν τις θυμάται”. Παραμένει αναπάντητο γιατί δεν πάρθηκαν μέτρα, γιατί οι αναφορές αυτές δεν αξιοποιήθηκαν και γιατί παρέμειναν για χρόνια θαμμένες», σχολιάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας στην διαπίστωση πως – κατά την κρίση τους – η σημερινή κατάθεση ανέδειξε μια διοίκηση που λειτουργούσε χωρίς επαρκή εποπτεία και χωρίς έλεγχο.

