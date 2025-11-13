Φάμελλος σε ΝΔ: Είστε υπεύθυνοι για την καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου
Πολιτική
18:57 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με σκληρή γλώσσα απευθύνθηκε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι φέρει πλήρη ευθύνη για την «καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου». 

Η παρέμβασή του έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί πυλώνα εθνικής ασφάλειας, ωστόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει την αγροτική παραγωγή, αφήνοντας τους παραγωγούς αντιμέτωπους με υψηλό κόστος, αυξημένη συγκέντρωση κερδών στους μεσάζοντες και αδυναμία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως ο «Daniel».

Ιδιαίτερες αιχμές έριξε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κλάπηκε με δική σας ευθύνη ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τους τίμιους αγρότες για ψηφοθηρία», και σημείωσε ότι οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι αποτελούν προσωπικές επιλογές του πρωθυπουργού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε να υπάρξουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, όπως: προκαταβολές αποζημιώσεων 50% στους κτηνοτρόφους, διατήρηση δικαιωμάτων, κάλυψη κόστους ζωοτροφών, αναστολή κατασχέσεων και φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων για δύο χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος υπενθύμισε τις προτάσεις του κόμματος για μείωση του κόστους παραγωγής, ρύθμιση αγροτικών χρεών, στήριξη εργατικών χεριών και διασύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγικότητα.

«Ο αγροτικός κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν πάει άλλο με τη Νέα Δημοκρατία. Οι γεωργοί, οι μελισσοκόμοι, οι αλιείς και οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή πορείας. Η ύπαιθρος δεν ζητά ελεημοσύνη, ζητά δικαιοσύνη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας την ανάγκη για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα στηρίξει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 19:22
