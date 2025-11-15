Πιερρακάκης στο LSE: Παραγωγικότητα και στήριξη των πιο ευάλωτων οι μεγάλες προκλήσεις
Πολιτική
09:41 - 15 Νοε 2025

Πιερρακάκης στο LSE: Παραγωγικότητα και στήριξη των πιο ευάλωτων οι μεγάλες προκλήσεις

Reporter.gr Newsroom
«Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει να είναι τελικά όχι μόνο μια ιστορία ανάκαμψης, όχι μόνο μια ιστορία επιστροφής, αλλά και μια ιστορία αναγέννησης».

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος χθες το βράδυ απευθύνθηκε σε Έλληνες και ξένους φοιτητές στην κατάμεστη αίθουσα του London School of Economics, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Παρατηρητήριο – Κέντρο Έρευνας για τη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο – και η Ελληνική Ένωση Τραπεζιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης, την οποία συντόνισε ο κάτοχος της έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τις Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές και Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του LSE, Βασίλης Μοναστηριώτης, ήταν ο οικονομικός και ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας.

Ο Υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ανέλυσε τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν τη σημερινή αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.

Οι προκλήσεις: παραγωγικότητα και στήριξη των πιο ευάλωτων

«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει ξεκινήσει να συμβαίνει, οι αριθμοί το δείχνουν, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν», επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης. «Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, επιχειρήσεις επίσης που πρέπει να στηριχθούν, και πολλά ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της παραγωγικότητας. «Συγκλίνουμε ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πρέπει να αναπτυχθούμε ταχύτερα, να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος από εδώ και πέρα», υπογράμμισε.

Μεταρρυθμίσεις: Κεφαλαιαγορές και Euronext

Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, η οποία, όπως είπε οφείλεται κατά ένα μέρος και στην διαχείριση του δημόσιου χρέους. «Το μήνυμα που στέλνουμε στις αγορές είναι ότι η Ελλάδα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι αξιόπιστη και ανοιχτή σε επενδύσεις» .

Αυτό που κάνει ο ΟΔΔΗΧ είναι εντυπωσιακό, είπε ο κ. Πιερρακάκης. «Μπορώ να σας πω ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση, είπε. «Τα στελέχη του είναι από τους πιο αξιοσημείωτους δημόσιους λειτουργούς που μπορεί κανείς να συναντήσει. Πιστεύω ότι τους αξίζει η επιβράβευση για όσα έχουν καταφέρει».

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταρρύθμιση των κεφαλαιαγορών και τη σημασία της στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

«Πιστεύω ότι η ενδεχόμενη εξαγορά του ΧΑΑ από την Euronext, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι πιθανό αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, αποτελεί μέρος αυτής της ευρύτερης αλλαγής νοοτροπίας», τόνισε ο Υπουργός. «Η ένταξη της χώρας σε μια μεγαλύτερη, ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας μεταβάλλει ουσιαστικά τα κίνητρα και το περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς. Είναι εντελώς διαφορετικό να διαθέτεις μια τοπικά απομονωμένη μονοπωλιακή χρηματιστηριακή αγορά- και διαφορετικό να συμμετέχεις ενεργά σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά ρευστότητας».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η χώρα θα χρειαστεί πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στις κεφαλαιαγορές, υπογραμμίζονταςότι πρέπει να αφαιρεθούν τα επιπλέον εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν. «Ιδανικά, θα ήθελα να δω το πιο καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «τρίγωνο» μακροοικονομικής στρατηγικής – οι 3 πυλώνες

Σε ερώτηση σχετικά με το ποια μεταρρύθμιση θα επέλεγε ως απολύτως απαραίτητη, ο Υπουργός απάντησε ότι ο θετικός ενάρετος κύκλος της ελληνικής οικονομίας βασίστηκε σε ένα «τρίγωνο».

«Ένας πυλώνας είναι η δημοσιονομική ισορροπία. Ο άλλος πυλώνας είναι το υγιές τραπεζικό σύστημα και ο τρίτος είναι οι μεταρρυθμίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

«Ας μην ξαναζήσουμε τα λάθη του παρελθόντος»

Κλείνοντας την εκδήλωση και απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή σχετικά με τις συμβουλές που θα μπορούσε να δώσει στην Βρετανίδα ομόλογό του Ρέιτσελ Ριβς, ο υπουργός σημείωσε:

«Δεν έχω κάποια συμβουλή. Θα επαναλάβω ότι η λέξη ύβρις είναι ελληνική και δεν σκοπεύω να πέσω σε αυτήν την παγίδα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε λάβει πολλά μαθήματα από την εμπειρία της κρίσης και το βασικό μάθημα είναι πως η ελληνική κοινωνία υπέστη συλλογικό πλήγμα εξαιτίας όσων συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία. Ας μην το ζήσουμε ξανά».

