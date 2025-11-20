Γεωργιάδης για Τσίπρα: Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα

Νέα επίθεση άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Παρασκευής (20/11), κληθείς να σχολιάσει – κατά την παρουσία του σε τηλεοπτική εκπομπή – το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

«Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς», είπε ο υπουργός Υγείας.

Συμπλήρωσε, δε: «Πραγματικά, εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη, για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός, αδιανόητος»

«Άκουγα το ηχητικό με τα κεράκια με τον γιο του και σκεφτόμουν καλά δεν ντρέπεται; Δεν έχει κάποια τσίπα;», σχολίασε ακόμη, στον ίδιο καυστικό τόνο, ο υπουργός.

«Τι μας λέει, ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, κλείνανε οι τράπεζες, δεν ξέραμε αν είχαμε να φάμε αύριο, αν ο συνταξιούχος θα πάρει την σύνταξή του, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα; Δηλαδή όλοι οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια την άλλη μέρα να ανάψουν, αν θα έχουν στα σπίτια φως, δεν τον νοιάζανε;», είπε ακόμη αναφερόμενος στην εποχή του δημοψηφίσματος και τον lock down.

«Άνθρωπο που να έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού του για να πουλήσει ένα βιβλίο δεν το έχω ξαναδεί», συνέχισε και προσέθεσε:

«Παραδέχομαι, ό,τι έχω κάνει σε τηλεπωλήσεις βιβλίων στη ζωή μου είναι μηδέν. Ο Τσίπρας είναι Νο1. Περνάει και μένα, και τον Βελόπουλο και τον Λιακόπουλο, κι όλους».

«Δεν είναι συγγραφέας… είναι σίριαλ αυτό που έχει κάνει», ανέφερε επίσης ο υπουργός, ενώ υπερασπίστηκε και τον εκδότη του Documento λέγοντας πως «την επομένη που βγήκε η δικαστική απόφαση να μην μπορεί να κάνει ο Βαξεβάνης προδημοσιεύσεις στο βιβλίο, έχει βγάλει ο ίδιος ο Τσίπρας 100 ηχητικά σε όλα τα μέσα. Ο Βαξεβάνης τον πείραξε; Που τον στήριζε και 15 χρόνια; Εδώ μιλάμε για παραμυθά τεραστίου μεγέθους», κατέληξε.