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ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος
Πολιτική
21:43 - 17 Σεπ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Reporter.gr Newsroom
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Επικριτικά σχολίασαν κύκλοι κοντά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τις δηλώσεις της Όλγας Γεροβασίλη σχετικά με την ένταξή της στην ΕΛΑΣ, χωρίς προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα. Δεν παραλείπουν, δε, να αφήσουν και βαριές αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον όποιο και βλέπουν ως «ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων» για τη διάλυση του κόμματος.   

Ειδικότερα, οι σχετικές πηγές υποστηρίζουν ότι «η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς».

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν, ακόμη, ότι «η Όλγα Γεροβασίλη στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της. Είναι ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε ένταξη “ανεξάρτητων βουλευτών” στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026.

Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς. Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν», καταλήγουν.

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