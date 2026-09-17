Θα δοξαστεί… κρυπτόμενος ο Τσίπρας;

Η κοινοβουλευτική συζήτηση (16/9) για την συνταγματική αναθεώρηση ήταν από αδιάφορη έως και πληκτική και στην ουσία στάθηκε απλώς αφορμή για έναν ακόμη καβγά Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη.

Η συνέχεια θα δοθεί στην επόμενη Βουλή, αυτή που θα προκύψει μετά από τις εκλογές και μέχρι τότε θα παρακολουθήσουμε μερικές ακόμη συνέχειες στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση.

Μία παρατήρηση πάντως έχει το ενδιαφέρον της. Οι κόντρες στη Βουλή έχουν πρωταγωνιστές τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη, ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας απουσιάζει, αφού επέλεξε να παραιτηθεί από βουλευτής. Θεσμικά λοιπόν, ο Ανδρουλάκης είναι ο βασικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι αν κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Τσίπρας θα δοξαστεί κρυπτόμενος, που έλεγε και ο Γεώργιος Παπανδρέου (για τον Γρίβα), ή, τελικά, όχι…