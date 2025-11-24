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Πυρά Πολάκη κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη»: Περιέχει πολλά ψέματα και ανακρίβειες
Πολιτική
11:31 - 24 Νοε 2025

Πυρά Πολάκη κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη»: Περιέχει πολλά ψέματα και ανακρίβειες

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σχολίασε σήμερα (24/11) μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα περιέχει πολλά ψέματα και ανακρίβειες. 

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σήμερα (24/11), ο κ. Πολάκης προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….
Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…
ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !
Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !
Υγ .(Για αρχη )
Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)
Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !
Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!»
{https://exchange.glomex.com/video/v-degtqhb072a1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 11:56
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