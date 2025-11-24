Πυρά Πολάκη κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη»: Περιέχει πολλά ψέματα και ανακρίβειες

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σήμερα (24/11), ο κ. Πολάκης προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !

Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!»

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