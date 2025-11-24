ifo: Νέα υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία τον Νοέμβριο – Απαισιοδοξούν οι επιχειρήσεις

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία υποχώρησε εκ νέου. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ινστιτούτου ifo έπεσε τον Νοέμβριο στις 88,1 μονάδες, από 88,4 τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της αυξανόμενης απαισιοδοξίας στις προσδοκίες των επιχειρήσεων. Αντίθετα, η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης βελτιώθηκε ελαφρώς. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες δεν δείχνουν να πιστεύουν ότι η ανάκαμψη βρίσκεται κοντά.

Στον μεταποιητικό τομέα, ο δείκτης κατέγραψε πτώση. Οι προσδοκίες δέχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο σκεπτικές για τους επόμενους μήνες και αναφέρουν μικρότερα βιβλία παραγγελιών. Η τρέχουσα δραστηριότητα, ωστόσο, παρουσίασε μικρή βελτίωση.

Στις υπηρεσίες, το κλίμα βελτιώθηκε για ακόμη έναν μήνα. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι κάπως πιο θετική, αν και οι προοπτικές τους υποχώρησαν οριακά. Σημαντική επιδείνωση σημειώθηκε στις μεταφορές και τα logistics, ενώ ο τουριστικός τομέας εμφάνισε αισθητή ανάκαμψη στη διάθεση.

Στο εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε. Οι εταιρείες αξιολόγησαν την παρούσα κατάσταση ως χειρότερη, ενώ και οι προσδοκίες τους έγιναν πιο αρνητικές. Οι λιανέμποροι, ιδίως, εξέφρασαν απογοήτευση για το ξεκίνημα της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Στην οικοδομή, ο δείκτης σημείωσε νέα πτώση. Αν και η τρέχουσα κατάσταση παρουσιάζει σαφή ανοδική τάση, οι προσδοκίες υποχώρησαν ξανά. Η υποτονική ζήτηση παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας πίεσης για τον κλάδο.