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Eurobank Equities: Ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ – Τιμή-στόχος στα €21
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:24 - 24 Νοε 2025

Eurobank Equities: Ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ – Τιμή-στόχος στα €21

Reporter.gr Newsroom
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Στην Capital Markets Day η ΔΕΗ παρουσίασε έναν σαφή και συνεκτικό οδικό χάρτη για το επόμενο κεφάλαιο της μεταμόρφωσης του Ομίλου, σημειώνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «buy» για τη μετοχή και ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 21 ευρώ (από τα €18 που βρισκόταν προηγουμένως).  

Πιο αναλυτικά, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι το μήνυμα της ΔΕΗ υποδηλώνει την εστίασή της στη στρατηγική ανάπτυξη στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή, τα δίκτυα και τις λύσεις προς τον πελάτη σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αλλαγή στο μίγμα παραγωγής αναμένεται να επιταχυνθεί ουσιαστικά, με τη λιγνιτική παραγωγή να καταργείται σταδιακά από το 2026 και το χαρτοφυλάκιο να κλίνει αποφασιστικά προς ΑΠΕ/διανομή.

Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι ότι με το EBITDA να επαναθεμελιώνεται σε δομικά υψηλότερα επίπεδα και ένα σημαντικό μέρος του επενδυτικού προγράμματος να είναι διακριτικό, η διοίκηση ήταν σαφής ότι δεν θα απαιτηθεί πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι η πορεία του ισολογισμού παραμένει διαχειρίσιμη και πλήρως συμβατή με τις επιδιώξεις της ΔΕΗ για επενδυτική βαθμίδα.

Σημειώνεται πως η διοίκηση έχει καθοδηγήσει για EBITDA €2,9 δισ. το 2028, περίπου 10% πάνω από τις περισσότερες προ-CMD εκτιμήσεις της αγοράς, μια αξιοσημείωτη ενίσχυση που οφείλεται κυρίως στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα.

Το σημαντικότερο, η ΔΕH θα διοχετεύσει περίπου 85% του επενδυτικού προγράμματος €10 δισ. για το 2026-28e στις ΑΠΕ/δίκτυα, αυξάνοντας ουσιαστικά το βάρος των καθαρών δραστηριοτήτων στο χαρτοφυλάκιο.

Αυτές οι κινήσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ρυθμό ανάπτυξης EBITDA 2025-28 11%, σύμφωνα με τις αναπροσαρμοσμένες εκτιμήσεις της Eurobank Equities, με πάνω από 60% του EBITDA του Ομίλου το 2028 να προέρχεται από ΑΠΕ και ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δικτύων.

Η ΔΕΗ χρησιμοποίησε την CMD για να παρουσιάσει τη στρατηγική της σχετικά με τα Data Centers (DCs), τοποθετώντας τα ως ένα ουσιαστικό αλλά σαφώς διακριτικό εργαλείο ανάπτυξης. Με την παγκόσμια ζήτηση hyperscale να επιταχύνεται, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα σημαντικό έλλειμμα χωρητικότητας, δημιουργώντας χώρο για νέα περιφερειακά hubs, ενώ η Ελλάδα καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική σε σχέση με τις κορεσμένες αγορές FLAP-D, χάρη στις ισχυρές οπτικές ίνες, τις υποθαλάσσιες συνδέσεις, τις επαρκείς εκτάσεις γης και την ταχύτερη αδειοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕH ανέδειξε την Κοζάνη ως κύριο έργο της, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στο δίκτυο και εγγύτητα με ευέλικτη παραγωγή.

«Με την αναθεώρηση της αποτίμησής μας έως το τέλος του 2026, αυξάνουμε την τιμή-στόχο σε €21, η οποία θα τοποθετούσε τη ΔΕΗ στο 7,1x EV/EBITDA ενός έτους, παραμένοντας σε discount σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους της, παρά το ανώτερο προφίλ ανάπτυξής της», καταλήγει η σχετική ανάλυση της Eurobank Equities.

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