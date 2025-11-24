Αγριεμένοι οι αγρότες: Μπλόκα στις εθνικές οδούς, αποκλεισμοί σε λιμάνια και αεροδρόμια

Με άγριες διαθέσεις προαναγγέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Κάνουν λόγο για μπλόκα στις εθνικές οδούς, αλλά και για αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 30 Νοεμβρίου και θα κλιμακωθούν την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, με τους αγρότες να υποστηρίζουν πως θα βγουν στους δρόμους ακόμα κι αν πληρωθούν τις επιδοτήσεις που τους χρωστάει η κυβέρνηση, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμάς Καρδίτσας δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά πως βλέπουν πια τη μεγάλη εικόνα που είναι οι πολιτικές που ασκούνται για τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι από τις 30 Νοεμβρίου ξεκινάμε να βγαίνουμε στις εθνικές οδούς. Όλοι οι αγρότες , κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι ακόμη και οι αλιείς θα βγούμε για να διεκδικήσουμε πλέον και την παραμονή μας στις δουλειές μας και να μην ερημώσει η ύπαιθρος αλλά συγχρόνως θα απαιτήσουμε να αλλάξει αυτή η πολιτική που δεν αφήνει κανέναν Έλληνα αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει στο τραπέζι του τα ελληνικά προϊόντα».

Ερωτηθείς πόσο καιρό θα κρατήσουν οι κινητοποιήσεις είπε πως «αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση».

Όσο για τους τρόπους διαμαρτυρίας είπε πως «βγαίνουμε στις εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα και όπου είναι κοντά είτε τελωνεία είτε αεροδρόμια είτε λιμάνια προφανώς θα πάμε προς αποκλεισμό τους. Πιστεύουμε ότι έτσι θα πιέσουμε πολύ περισσότερο την κυβέρνηση να δώσει λύσεις, και είναι στο χέρι της να δώσει άμεσα λύσεις. Δηλαδή και το κόστος παραγωγής και να δώσει τιμές τέτοιες που θα μας επιτρέπει να επιβιώσουμε και να βάλει χρονοδιάγραμμα για αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν και να εγγυηθεί ότι δεν θα ερημώσει η ύπαιθρος».

Κληθείς να διευκρινίσει τι εννοούν με τον αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων ο κ. Τζέλλας απάντησε ως εξής:

«Οι ιδιώτες θα βγαίνουν, δεν θα βγαίνουν τα εμπορεύματα. Αυτό σίγουρα δεν θα μπορεί να κρατήσει ούτε 15 ούτε 30 μέρες άρα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις. …Καλώ την κυβέρνηση να μην στείλει ούτε δυνάμεις καταστολής ούτε ΜΑΤ. Ο κόσμος είναι πολύ αγριεμένος, η ευθύνη θα είναι δική τους για ότι γίνει δεν είναι δική μας. Την ευθύνη την αναλαμβάνει η κυβέρνηση και με την πολιτική που εφαρμόζει αλλά και με την πολιτική που θα ακολουθήσει στην διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων».