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ΠΑΣΟΚ: Γιατί το Μαξίμου αποποιείται την κουμπαριά με τον «Φραπέ»; - Τι φοβάται;
Πολιτική
13:11 - 28 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ: Γιατί το Μαξίμου αποποιείται την κουμπαριά με τον «Φραπέ»; - Τι φοβάται;

Reporter.gr Newsroom
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«Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί της κουμπαριάς της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του «Φραπέ»; Φοβάται κάτι;» αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως τονίζει: «Αυτό είναι το ερώτημα, που προκύπτει από τη συγχορδία των κυβερνητικών στελεχών ότι κουμπαριά τάχα δεν υπάρχει παρά τα αδιάψευστα στοιχεία και τις φωτογραφίες.

Με πυροτεχνήματα περί «αυριανισμού», δεν θα αποφύγουν να απαντήσουν για όσα περιγράφονται για τη δράση του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Με τις πλάτες της κουμπαριάς ο κ. Ξυλούρης απαιτούσε ευθέως από υπουργούς, γενικούς γραμματείς και προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρούν τις υποθέσεις του, να ξεμπλοκάρονται τα ΑΦΜ των μελών της οικογένειάς του.

Με τις πλάτες της κουμπαριάς δήλωνε ευθαρσώς ότι θα κανονίσει με το Μαξίμου να σταματήσουν οι έλεγχοι.

Με τις πλάτες της κουμπαριάς αξίωνε να παρέμβει μέλος της κυβέρνησης για να ξηλώσει την Εισαγγελέα, κυρία Παπανδρέου, από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με τις πλάτες της κουμπαριάς τού έκλειναν ραντεβού με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους σε νευραλγικές οικονομικές υπηρεσίες».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 14:51
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