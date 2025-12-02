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Μαρινάκης: Η ΕΛΑΣ θα διασφαλίσει την ελεύθερη μετακίνηση - Διάλογος με αγρότες χωρίς ταλαιπωρία
Πολιτική
13:01 - 02 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Η ΕΛΑΣ θα διασφαλίσει την ελεύθερη μετακίνηση - Διάλογος με αγρότες χωρίς ταλαιπωρία

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να ανοίξουν οι δρόμοι, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνία, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Διάλογος ναι, αλλά όχι ταλαιπωρία και μπλοκάρισμα, που τελικά βλάπτει την κοινωνία», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θεωρεί αυτονόητη υποχρέωση τον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ. Θύμισε τα αποτελέσματα της προηγούμενης διαβούλευσης πριν από δύο χρόνια, όταν ικανοποιήθηκαν δύο βασικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα: η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και η εξασφάλιση φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθος δεκαετίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως τα μπλόκα τελικά ζημιώνουν την κοινωνία, καθώς «όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στον προορισμό του, στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον». Όσον αφορά τυχόν επέμβαση της αστυνομίας, υπογράμμισε ότι «είναι το καθήκον της ΕΛΑΣ», ενώ ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο χρόνος δράσης ανήκουν αποκλειστικά στους αρμόδιους.

Στο παρελθόν, όπως υπενθύμισε, οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια θεωρούνταν σχεδόν δικαιολογημένες, με αποτέλεσμα να χάνονται εξάμηνα και προθεσμίες για χιλιάδες φοιτητές, ενώ σήμερα οι εκκενώσεις γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. «Το 2025 δεν είναι ούτε 2015, ούτε 2005, ούτε 1995», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός δρόμων πλήττει το σύνολο της κοινωνίας.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αγρότες και λαμβάνει μέτρα στήριξης για το σύνολο της κοινωνίας. Ανέφερε παρεμβάσεις όπως φοροελαφρύνσεις, μειωμένο ΦΠΑ σε αγροτικό εξοπλισμό και πρώτες ύλες, τη μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, καθώς και τις φετινές επιδοτήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρίνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος τους θα καταβληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ φέτος οι προκαταβολές ήταν χαμηλότερες λόγω περίπου 44.000 λιγότερων αιτήσεων και νέων διασταυρωτικών ελέγχων για την ενίσχυση των πραγματικών αγροτών.

Τέλος, επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει νέα ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους λόγω της ευλογιάς, ενώ από 1/1/2026 θα τεθεί σε εφαρμογή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που μειώνει τους συντελεστές, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη φορολογική αλλαγή των τελευταίων ετών».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 13:01
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