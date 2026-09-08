Επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ: Η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών «ανοιχτή και εποικοδομητική».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τα αποτελέσματα των επαφών που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στη Μόσχα και το Κίεβο. Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, το βασικό θέμα στο οποίο εστίασε ο Τραμπ ήταν η προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να δημιουργήσει άμεσα σημαντικές προοπτικές για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να αποκατασταθούν οι διμερείς σχέσεις κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας.

Την πρόθεση για επαναπροσέγγιση των δύο χωρών φέρεται να συμμερίζεται και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, τάχθηκε επίσης υπέρ της αποκατάστασης των αμερικανορωσικών σχέσεων.

Κατά τη συνομιλία, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε στον Τραμπ τη ρωσική εκτίμηση για την κατάσταση στο μέτωπο, ενώ παράλληλα του ανέλυσε τις ενέργειες που, κατά τη ρωσική πλευρά, θα μπορούσαν να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιταχυνθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ρωσία «δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.