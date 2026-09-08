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Πετρόπουλος: Προχωρά την εξαγορά της Τζώρτζης έναντι €6,5 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:57 - 08 Σεπ 2026

Πετρόπουλος: Προχωρά την εξαγορά της Τζώρτζης έναντι €6,5 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε συμφωνητικό «Σύνοψης Βασικών Όρων Συμφωνίας» (“Term Sheet”) με αντικείμενο την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» (η «Εξαγορά»), του παλαιότερου σε λειτουργία εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή λιανικής και συντήρησης οχημάτων Jaguar Land Rover για την Ελλάδα

Η «ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» πραγματοποίησε το έτος 2025 πωλήσεις ύψους €19εκ. Διαθέτει δύο καταστήματα σε λειτουργία, ένα κεντρικό στη Λεωφόρο Λαυρίου 99, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, και ένα υποκατάστημα στη Λεωφόρο Ερυθραίας 2, στη Νέα Ερυθραία Αττικής.

Η σχεδιαζόμενη Εξαγορά εντάσσεται στην στρατηγική επέκτασης της Εταιρείας στον τομέα της λιανικής εμπορίας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service) οχημάτων Jaguar Land Rover, των οποίων η Εταιρεία είναι ο επίσημος εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας τους στην Ελλάδα. Η κατάρτιση της οριστικής συμφωνίας για την Εξαγορά τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) την επιτυχή ολοκλήρωση του υλοποιούμενου οικονομικού και νομικού ελέγχου, και (β) τη λήψη της τυχόν απαιτούμενης εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και των τυχόν περαιτέρω απαιτούμενων διοικητικών εγκρίσεων.

Η αξία Εξαγοράς έχει προσδιοριστεί στο συνολικό ποσό των €6,5 εκ. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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