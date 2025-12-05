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Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση – Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά
Πολιτική
13:14 - 05 Δεκ 2025

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση – Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Καρυστιανού – σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) – δήλωσε πως «ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα», μία λύση που «θα δοθεί από την ίδια την κοινωνία», όπως τόνισε.  

Σημείωσε, δε, πως δεν ξέρει εάν η ίδια θα «βγει μπροστά» στην περίπτωση ενός τέτοιου κινήματος, αλλά εξέφρασε την ελπίδα «να οργανωθεί σωστά», λέγοντας ότι «πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν».

«Το σίγουρο είναι», είπε ακόμη, «ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα».

Η κα Καρυστιανού – μιλώντας στο TV100 – αναφέρθηκε, πέρα από το ενδεχόμενο της εμπλοκής με την ενεργό πολιτική – και στην υπόθεση των Τεμπών.

«Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί τον μεγαλύτερο φόβο τον έζησα. Τίποτα δε με φοβίζει πια. Ακόμη και όταν δέχτηκα απειλές, δεν φοβήθηκα», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σχετικά με τη δίκη για τα Τέμπη είπε πως «δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Ο ανακριτής απέκρυψε τα βίντεο, κατέστρεψε βιολογικό υλικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Αναφερόμενη στην απώλεια της κόρης της, Μάρθης, σημείωσε: «Η πίστη μου στο Θεό δυναμώνει όλο και περισσότερο. Νιώθω την παρουσία του Θεού μέσα από την κόρη μου. Νιώθω την επικοινωνία με την κόρη μου και είναι σύμφωνη με όσα κάνω. Τη νιώθω και την αισθάνομαι».

Σε σχέση, δε, με την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση, η κα Καρυστιανού ανέφερε:

«Πριν έρθω στο στούντιο συνομίλησα με μια μητέρα που μου είπε ότι θα ήθελε το παιδί της να φύγει στο εξωτερικό για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ονειρεύομαι ένα κράτος δικαίου με τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να ξενιτευτούν, με τα παιδιά μας δίπλα μας...» και συμπλήρωσε πως «είναι σαφές πλέον ότι άλλα θέλει η κοινωνία και άλλα ο πολιτικός κόσμος».

Τέλος, αποκάλυψε ότι την προσεχή Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο.

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