Γερουλάνος: Η κυβέρνηση εκβιάζεται από Φραπέ, Χασάπη, Μπαμπασίδη, Ζερβό και λοιπούς

«Έχει δίκιο ο κ. εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και δεν το λέω συχνά. Η κυβέρνηση πράγματι εκβιάζεται», είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας στο ανεκδιήγητο «οι αγρότες εκβιάζουν την κυβέρνηση» που ακούστηκε σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής από τα έδρανα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και συνέχισε: «Πλην όμως δεν εκβιάζεται από αγρότες. Θέλετε να σας πω από ποιους εκβιάζεται; Ιδού τα ονόματα: Φραπές – Αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ, Χασάπης – υπ. Βουλευτής της ΝΔ και σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μελάς – πρ. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, υπ. ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μπαμπασίδης – πρ. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, πρ. υπ. Βουλευτής, πρ. μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Ζερβός – πρ. Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, πρ. μέλος Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Στρατάκος – πρ. Γ.Γ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ονόματα της δικογραφίας. Συν δύο υπουργοί σας για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, μόνο και μόνο για να τους διασώσετε. Από αυτούς ενβιάζεστε».

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται κυβέρνηση που διχάζει, αλλά κυβέρνηση που ενώνει τους Έλληνες»

Και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών υπογράμμισε τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με όσα συμβαίνουν στην πρωτογενή παραγωγή: «Προφανώς και εμείς καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Καμία δικαιολογία στην βία σε μια δημοκρατία. Το έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ και όπως ξέρετε το έχω πει και εγώ προσωπικά πολλές φορές. Αλλά για μια κυβέρνηση που προτίμησε να στείλει τους αγρότες σε διαχρονική πτώχευση, αντί να κυνηγήσει τα στελέχη της επειδή φοβόταν μην την εκθέσουν, μη μιλάτε για εκβιασμούς. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκοινί. Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει δίκιο. Από όσα ζητούν οι αγρότες, λίγα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Και κανένας δεν θέλει να κλείσει τους δρόμους, πόσο μάλλον οι αγρότες. Όταν όμως αυτά τα δύο συμβαίνουν μαζί, μήπως είναι ώρα να δείτε την πραγματικότητα, και να πείτε μια συγνώμη, αντί να ζητάτε την υπομονή τους και να παριστάνετε τα θύματα τους; Όταν βρίσκεστε τα δύσκολα, θέλετε να διχάζετε. Όταν είστε με την πλάτη στον τοίχο, θέλετε δύο Ελλάδες οι οποίες τσακώνονται μεταξύ τους. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση η οποία διχάζει. Χρειάζεται μία κυβέρνηση η οποία ενώνει τους Έλληνες».

«Ο κ. Χατζηδάκης αποδεικνύεται βάρκα κακής νομοθέτησης μπροστά στο υπερωκεάνιο Πιερρακάκη»

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο – όνειδος νομοθέτησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο κ.α., ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε: «Νομίζαμε ότι με τον κ. Χατζηδάκη τα είχαμε δει όλα. Όλα τα παραδείγματα κακής νομοθέτησης: Ερανιστικά νομοσχέδια. Νομοσχέδια που έλεγαν ένα πράγμα και έκαναν κάτι άλλο. Νομοσχέδια νύχτας. Διαβούλευση της ξεπέτας. Συρραφή άρθρων χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Τροπολογίες τελευταίας στιγμής για θέματα μεγάλης σημασίας. Τσουβάλιασμα άρθρων σε μια τροπολογία με ντιρεκτίβα «ή το ψηφίζεις όλο ή είσαι απέναντι σε όλο». Άρθρα που θα μπορούσαν από μόνα τους να είναι Νομοσχέδια. Ό,τι να’ναι. Με τον κ. Χατζηδάκη νομίζαμε ότι η παράδοση κακής νομοθέτησης της ΝΔ είχε βρει τον πρωταθλητή της. Και όμως όχι. Ο κ. Χατζηδάκης αποδεικνύεται βάρκα κακής νομοθέτησης μπροστά στο υπερωκεάνιο Πιερρακάκη. Σε ένα νομοσχέδιο ο τελευταίος κατάφερε να τα κάνει όλα μαζί!».

Και συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος: «Με ένα νομοσχέδιο αποδεικνύει ο κ. Πιερρακάκης πόσο νεοδημοκράτης έχει γίνει, αντί να θυμάται όσα έμαθε στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ: ότι υπάρχει λόγος, που έχουμε διαβούλευση σε μια Δημοκρατία. Ότι υπάρχει λόγος, που έχουμε διάλογο. Υπάρχει λόγος, που έχουμε Κοινοβούλιο. Και υπάρχει λόγος, που υπάρχει αντιπολίτευση. Και ο λόγος δεν είναι μόνο για να ελέγχεται μία κυβέρνηση. Ο λόγος είναι και για να γίνεται καλύτερη μία κυβέρνηση».

Ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας ειδικότερα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου είπε «γνωρίζω ειδικούς σε ιδρύματα σε όλη τη χώρα που αμφισβητούν τη λειτουργικότητα του νομοσχεδίου. Αλήθεια ποιους συμβουλευτήκατε εσείς; Διότι οι άνθρωποι που μίλησα εγώ δεν ήταν αφοριστικοί. Θεωρούσαν ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στο Νομοσχέδιο. Αλλά έχουν και παρατηρήσεις που μπορούν να κάνουν το Νομοσχέδιο καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Και πιο αποτελεσματικό. Δεν σας ενδιαφέρουν; Δεν θεωρείτε ότι άνθρωποι που ασχολούνται με ιδρύματα όλη τους τη ζωή, από διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν κάτι να πουν για το τι λειτουργεί σήμερα και τι όχι; Για το τι μπορεί να γίνει καλύτερο; Προφανώς όχι. Διότι το μόνο που σας απασχολεί είναι ο έλεγχος. Εκεί αρχίζει και τελειώνει κάθε σας προσέγγιση».

Και πρόσθεσε ο Παύλος Γερουλάνος «Υπάρχουν πολλά ακόμα άρθρα για τις κοινωφελείς περιουσίες, τις κληρονομιές και τις σχολάζουσες περιουσίες, στα οποία θα μπορούσαμε να συμβάλουμε. Αν το νομοσχέδιο δεν ήταν τρία νομοσχέδια μαζί. Αν είχε αρχή, μέση και τέλος. Αν το νομοσχέδιο δεν ήταν συρραφή άρθρων. Αν είχαμε χρόνο διαβούλευσης με ειδικούς. Αν το νομοσχέδιο δεν είχε άρθρα όπως αυτό της υγείας που αποτελείται από, ακούστε, πέντε σελίδες. Πέντε σελίδες άρθρο. Και αν δεν είχε τροπολογίες νύχτας».

«Ξέρετε όμως, ποιο είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα σε μια Δημοκρατία;»

Ολοκληρώνοντας, ο Παύλος Γερουλάνος είπε, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση: «Σας ρώτησα πριν, αν πιστεύετε ότι θα κυβερνάτε για πάντα. Και το συμπέρασμα είναι ότι αυτό πιστεύετε. Ή δεν σας απασχολεί καθόλου τι θα γίνει αφού φύγετε. Ξέρετε όμως, ποιο είναι το πιο ελπιδοφόρο πράγμα σε μια Δημοκρατία; Ξέρετε ποια είναι η πραγματική της δύναμη ακόμα και σε χώρες, όπως η δική μας, που μια μικρή ομάδα ανθρώπων θέλει να ελέγχει τα πάντα; Ότι την ώρα που πιστεύει ότι θα κυβερνά για πάντα, τότε ο Λαός τη στέλνει σπίτι της. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα. Με μια Κυβέρνηση που νομίζει ότι θα κυβερνάει για πάντα, και ένα Λαό που θέλει να την στείλει σπίτι της».