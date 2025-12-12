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Καλαφάτης: Περισσότερα από €370 εκατ. από το Υπ. Ανάπτυξης για αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών
Πολιτική
15:17 - 12 Δεκ 2025

Καλαφάτης: Περισσότερα από €370 εκατ. από το Υπ. Ανάπτυξης για αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών

Reporter.gr Newsroom
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«Μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να μπορέσει να καταστήσει την οικονομία της πιο ανταγωνιστική κυρίως με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στο αναπτυξιακό της πρότυπο το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα. Στο πεδίο αυτό πριν λίγους μήνες ανακοινώθηκε στο Παρίσι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Chooce Europe for Science». Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει επενδύσει σ΄αυτό. Διαθέτουμε ήδη εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένες επενδύσεις», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3 την Παρασκευή, 12/12.

Και πρόσθεσε: «Αναφέρομαι σ΄ένα από τα πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στη χώρα μας, το AI «Pharos», μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ, τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλος», επένδυση 60 εκατ. ευρώ και μια ακόμη εθνική επένδυση στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στην Κοζάνη, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σημαντικά ψηφιακά έργα και υποδομές επεξεργασίας δεδομένων (Data Centers) για τη χώρα μας με πολλαπλά οφέλη και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία και λύσεις μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης». «Στο πλαίσιο αυτό», υπενθύμισε, «εγκαινιάσαμε στη Θεσσαλονίκη το AI Nucleus, ένα νέο κέντρο έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη, μια εμβληματική υποδομή του ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου ΕΚΕΤΑ 2.0».

«Η Θεσσαλονίκη μπορεί ν΄αποτελέσει HUB καινοτομίας», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι: «Είναι ένα στοίχημα που η πόλη μπορεί να κερδίσει. Διαθέτει τρία πανεπιστήμια, με πάνω από 150 χιλιάδες φοιτητές. Διαθέτει σημαντικά ερευνητικά εργαλεία που αφορούν την έρευνα και καινοτομία όπως είναι το ΕΚΕΤΑ που γιορτάζει τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του, το ΝΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το ThessIntec -το οποίο προχωρά- ώστε η πόλη να καταστεί ευρύτερος κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης». Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: «Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε επενδύσει περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση και αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών υποδομών στη χώρα μας».

Αναφερόμενος στη στήριξη του δυναμικού ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Η επιλογή να επενδύσουμε στην ενδυνάμωσή του είναι επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και συνδέεται με τα σημαντικά βήματα που έχουν επιτευχθεί στη χώρα μας μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους». «Στηρίζουμε και ενισχύουμε το οικοσύστημα καινοτομίας και τις νεοφυείς -και όχι μόνο- επιχειρήσεις μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη δημιουργία νέων ταμείων. Το στοίχημά μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να συνδέσουμε το σπάνιας ποιότητας ερευνητικό προϊόν που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμιά μας με την οικονομία και τη βιομηχανία, με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη», τόνισε ο κ. Καλαφάτης και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια έχει συνέχεια όπως αποδεικνύουν οι σημαντικές συνεργασίες της Κυβέρνησης με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Open AI, η Mistral και η Google με στόχο την ασφαλή και ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση αλλά και την επιτάχυνση της καινοτομίας στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων».

«Στο ίδιο πλαίσιο και προκειμένου να επιτύχουμε την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «προωθούμε τη δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας ώστε να καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικές τις τοπικές οικονομίες με τελικούς ωφελούμενους τους πολίτες». Μιλώντας για την καινοτομία ο κ. Καλαφάτης σημείωσε, μάλιστα, ότι: «υπάρχει πρόθεση για την πραγματοποίηση ενός Φεστιβάλ Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, στα πρότυπα του φινλανδικού «Slush» για startups επιχειρήσεις που θα δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργειών νέων επιχειρηματιών και επενδυτών».

Ερωτώμενος για την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι: «Είναι μια σπουδαία επιτυχία, μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και έμπρακτη απόδειξη ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Τα μηνύματα είναι πολλαπλά. Η εκλογή αυτή και συμβολικά δείχνει ότι η Ελλάδα πλέον έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, έχει εμπράκτως ενδυναμώσει και εδραιώσει τη θέση της στα διεθνή οικονομικά φόρα και δείχνει και τον δρόμο, ότι με δημοσιονομική συνέπεια και μεταρρυθμίσεις, μπορεί να κερδηθεί το στοίχημα του παρόντος και του μέλλοντος».

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