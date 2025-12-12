Μπουκώρος – Εξεταστική: Δεν αποκάλυψε ποια κυβερνητική πηγή τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις – Αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση

Στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ προσήλθε σήμερα, Παρασκευή (12/12), ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα του κυβερνητικού στελέχους που τον είχε ενημερώσει πως το όνομά του εμπλέκεται στις επισυνδέσεις.

«Δεν θεωρώ σημαντικό –και δεν πρόκειται να το κάνω– να σας αποκαλύψω το όνομα της κυβερνητικής πηγής που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Δεν θα συμβάλω σε μια ονοματολογία που θα θολώσει το έργο της επιτροπής», δήλωσε από την αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Μπουκώρος.

Επανέλαβε, δε, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε αποκαλύψεις και κατά την εξέτασή του από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη αναφορά – περί ενημέρωσής του από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος – είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα από τον ίδιο τον Χρήστο Μπουκώρο σε συνεντεύξεις του. Ο κ. Μπουκώρος είχε αναφέρει ότι γνώριζε για την εμπλοκή του στις επισυνδέσεις, καθώς τον είχε ενημερώσει «κυβερνητική πηγή» ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

«Τότε είχα πει ότι πράγματι κυβερνητικό στέλεχος με ενημέρωσε από τον Ιούνιο του 2024 –δηλαδή έναν χρόνο πριν– ότι περιλαμβάνομαι σε μια δικογραφία που όμως είχε τεθεί στο αρχείο. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα. Η δική μου επισύνδεση αφορούσε τρεις κλήσεις για το ίδιο θέμα, οι οποίες έγιναν στις 4, 10 και 19 Οκτωβρίου 2021», ανέφερε σήμερα ο κ. Μπουκώρος.

Απέρριψε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι είχε «προειδοποιηθεί για να είναι προσεκτικός στις τηλεφωνικές του επικοινωνίες».

«Δεν υπάρχει καμία σχέση αυτού του ισχυρισμού με την πραγματικότητα. Η μοναδική συνομιλία έγινε στις αρχές Οκτωβρίου 2021. Για αυτή ενημερώθηκα τον Ιούλιο του 2024. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να θολώσει το πραγματικό αντικείμενο της εξεταστικής. Θέλω, όμως, να εξηγήσω γιατί δεν δίνω το όνομα της κυβερνητικής πηγής: επειδή η πληροφορία αφορούσε δικογραφία που είχε ήδη τεθεί στο αρχείο. Τότε δεν με απασχόλησε το θέμα, μέχρι που επανήλθε λόγω της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ερωτηθείς πώς ήξερε η κυβερνητική πηγή ότι η δικογραφία στην οποία υπάρχει το όνομά του έχει μπει στο αρχείο, απάντησε πως εκείνος απλώς ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αρχειοθετήθηκε. «Αν υπήρχε επιχείρηση συσκότισης, χειραγώγησης και παρεμπόδισης της έρευνας δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και τις πολιτικές εξελίξεις που ουδόλως παρεμποδίστηκαν», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων.

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, υπενθύμισε ότι σε συνέντευξή του στο Kontra είχε παραδεχθεί πως γνώριζε από καιρό ότι παρακολουθείτο το τηλέφωνό του, με τον ίδιο να επιμένει ότι από την δικογραφία προκύπτει ότι «κανένα δικό μου τηλέφωνο παρακολουθούσαν», επαναλαμβάνοντας πως παρακολουθούσαν τον Μελά.

Ακόμη, διέψευσε πως «το Μαξίμου χειραγωγούσε βουλευτές μέσω παρακολουθήσεων» και, ακολούθως, απαντώντας σε ερωτήσεις της κας Κωνσταντοπούλου είπε πως είχε παραιτηθεί από Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να του το ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρνήθηκε, επίσης, και κάθε σχέση του με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι είχε ο ίδιος φέρει παλαιότερα στο φως στοιχεία που οδήγησαν ακόμη και σε συλλήψεις. Ως παράδειγμα ανέφερε την υπόθεση της Λίμνης Κάρλας, την οποία –όπως είπε– είχε ο ίδιος αναδείξει στη Βουλή και στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μπουκώρο, οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης περί χειραγώγησης της έρευνας από την κυβέρνηση δεν ευσταθούν.

«Δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων. Η μια και μοναδική συνομιλία, χωρίς ίχνος ποινικής μου εμπλοκής, έγινε τον Οκτώβριο του 2021. Εγώ ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024. Τρία χρόνια μετά δηλαδή. Άρα καμία συσκότιση δεν υπήρξε», σημείωσε.

Όσον αφορά, δε, την προσπάθειά του να μην ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι στην περίπτωση ενός αγρότη, ο ίδιος υποστήριξε πως ήταν η μοναδική φορά που παρενέβη, ζητώντας κάποια διευκόλυνση, επειδή ο συγκεκριμένος αγρότης είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αρνήθηκε, πάντως, ότι ζήτησε να μην ελεγχθεί το ΑΦΜ του, σημειώνοντας πως ζήτησε παράταση της διαδικασίας, προς διευκόλυνση του αγρότη.

Πηγές ΝΔ: Καμία συσκότιση της έρευνας – Δεν άσκησε καμία επιρροή

Οι κύκλοι της ΝΔ αναφέρουν ότι «το ζήτημα του ποιος τον ενημέρωσε εκ των υστέρων για την ύπαρξη μιας ήδη αρχειοθετημένης δικογραφίας δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής και δεν άσκησε καμία απολύτως επιρροή στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές».

Σημειώνουν, ακόμη, ότι «σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού, παρεμπόδισης ή συσκότισης της δικαστικής διερεύνησης».