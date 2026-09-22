Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου οδηγείται σε κλείσιμο σε ό,τι αφορά τις ελληνικές δικαστικές αρχές, παρά την απόφαση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Στο επίκεντρο βρισκόταν το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το αποκαλούμενο Qatargate. Μετά την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο Βέλγιο, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις για την υπόθεση, οι βελγικές αρχές προχώρησαν στην ανάκληση του εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάστηκε από τη βελγική Δικαιοσύνη, προσκομίζοντας, όπως υποστηρίζει, όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι δεν συνδέεται με τις πράξεις που του αποδίδονται.

Από την έναρξη της υπόθεσης, ο πρώην επίτροπος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη δραστηριότητα. Μάλιστα, είχε ζητήσει ο ίδιος από την ελληνική Βουλή να αρθεί η ασυλία του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η Βουλή είχε προχωρήσει στην άρση της ασυλίας του τον Σεπτέμβριο.

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει κατά τη σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία, ο κ. Αβραμόπουλος είχε αναφερθεί εκτενώς στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της βελγικής έρευνας.

Όπως έχει υποστηρίξει, η συμμετοχή του στην οργάνωση είχε «αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό» χαρακτήρα και δεν συνοδευόταν από εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι πριν από την ανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην Επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμοιβές που έλαβε ήταν γνωστές στις ελληνικές αρχές και είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επίσης αναφέρει ότι από τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν δεν προέκυψε παραβίαση των όρων που είχαν τεθεί στον πρώην επίτροπο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα για τη λειτουργία της Fight Impunity ανήκει στις βελγικές αρχές.