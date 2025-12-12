Τσίμαρης: Για το ΠΑΣΟΚ η καθολική υγειονομική κάλυψη είναι στρατηγικός στόχος

Ο Ιωάννης Τσίμαρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ μίλησε σήμερα (12/12) για τη διεθνή ημέρα καθολικής υγειονομικής κάλυψης,

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η διεθνής ημέρα καθολικής υγειονομικής κάλυψης μας υπενθυμίζει ότι η υγεία δεν είναι προνόμιο, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα. Το φετινό μήνυμα, “Unaffordable health costs? We’re sick of it!”, αναδεικνύει πως το υψηλό κόστος υγείας φτωχοποιεί τις κοινωνίες και βαθαίνει τις ανισότητες.

Στην Ελλάδα, οι χρόνιες παθογένειες του συστήματος υγείας παραμένουν και επιδεινώνονται: οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη, οι ανισότητες πρόσβασης μεταξύ κέντρων και περιφέρειας διευρύνονται, ενώ οι πολίτες πληρώνουν το 34% της συνολικής δαπάνης υγείας από την τσέπη τους – δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή στην Ευρώπη. Αυτή η κρίση δεν είναι τυχαία· είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που απαξιώνουν το δημόσιο σύστημα και μεταφέρουν ολοένα και περισσότερο βάρος στους πολίτες.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η καθολικήυγειονομική κάλυψη είναι στρατηγικός στόχος. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ανισότητες. Η καθολική υγειονομική κάλυψη δεν είναι πολυτέλεια – είναι υποχρέωση της πολιτείας για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας».