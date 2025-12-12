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Επίθεση Πολάκη σε Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup: Πειθήνιο όργανο της Ευρωπαϊκής ελίτ
Πολιτική
18:22 - 12 Δεκ 2025

Επίθεση Πολάκη σε Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup: Πειθήνιο όργανο της Ευρωπαϊκής ελίτ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Πιερρακάκη με αφορμή την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς τον «πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ» σε ανάρτηση του στα social media.

Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει την πολιτική πορεία του Πιερρακάκη από την ΠΑΣΠ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας τον ότι συνεργάστηκε με σειρά πολιτικών ηγετών του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντάλλαγμα υπουργικούς θώκους.

Κατηγορεί τον Πιερρακάκη ότι ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε εκτεταμένες απευθείας αναθέσεις, ότι ευνόησε εταιρείες όπως η ΟΝΕΧ και ο Παχής, ενώ ως υπουργός Παιδείας επιδίωξε την καθιέρωση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στη συνέχεια, ως υπουργός Οικονομίας, τον κατηγορεί ότι συνέχισε «το φαγοπότι» του Ταμείου Ανάκαμψης και προώθησε τη «silver economy».

Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι ο Πιερρακάκης προωθήθηκε στην προεδρία του Eurogroup επειδή είναι πρόθυμος να υπηρετήσει τις επιλογές της ευρωπαϊκής ελίτ για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ενώ κάνει λόγο για απόρριψη του Βέλγου υποψήφιου που, όπως υποστηρίζει, δεν δέχτηκε να συναινέσει σε αντίστοιχες πολιτικές.

Κλείνοντας, σημειώνει ότι «πρέπει να αποτύχει στο έργο του» γιατί, όπως λέει, οι πολιτικές του θα αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη, ενώ εκφράζει πλήρη διαφωνία με την υποστηρικτική στάση του Δημήτρη Λιάκου προς τον νέο πρόεδρο του Eurogroup.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook αναφέρει: «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Απο την Πασπ της ΑΣΟΕ ,στην αυλη του Σημίτη,μετα στο γραφειο του Παπανδρεου και υστερα στην αυλη του Βενιζελου κλεινοντας τον πασοκικο του κυκλο ανελιξης.
Απο το 2017 τακιμιασε με Κυριακο Μητσοτακη που συμφωνησε να τον κανει υπουργο.
Ετσι εγινε αρχικά Υπουργος Ψηφιακης πολιτικής και στο ονομα της πανδημιας τρελλαθηκε στις￼ απευθειας αναθεσεις σε κολλητους και φιλους ,σε εταιρειες που φτιαχνονταν πριν λιγες μερες ,για το ΕΚΟΜΕ και την ψηφιοποιηση του δημοσιου(απλα υλοποιουσε αυτα που ειχε δρομολογήσει και εξασφαλισει τη χρηματοδοτηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νικος Παππας )και βεβαια εδωσε στον Πατση 1.000.000 ευρω μεσω ΕΛΤΑ και 50 εκατομμυρια στην ΟΝΕΧ κλπκλπ
Μετα εγινε Υπουργος Παιδειας για να υλοποιησει τον ΔΙΑΚΑΗ ΠΟΘΟ ολου του γιαπικου ΔΑΠΙΤΑΡΙΟΥ απο τη δεκαετια του 80-90 για ιδιωτικα πανεπιστημια ,αναβαθμιζοντες τις κουζινες των ιδιωτικων κολλεγιων σε ΑΕΙ !!( τρωγοντας βεβαια τη χλαπατσα της αποτυχιας με το κοψιμο των «νομικων» σχολων που θα ερχονταν καθως ηταν αθλιο το προγραμμα σπουδων που κατεθεσαν)
Μετα εγινε Υπουργος Οικονομιας και αναπτυξης ,συνεχιζοντας το φαγοποτι του Ταμειου Ανακαμψης σε 40 μεγαλες εταιρειεςοπως και οι προκατοχοι του και δρομολογωντας την εργασια των συνταξιουχων ονομαζοντας την μαλιστα με τον γλυκουτσικο τιτλο «silver economy”
Τωρα τον εκανε το Ευρωπαικο Λαικο κομμα προεδρο του EUROGROUP καθως ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεχθηκε να ειναι το πειθηνιο οργανο της Ευρωπαικης ελιτ στα μετρα που θα συνεχισει να λαμβανει εναντιον της Ρωσιας για να συνεχιζουν να στηριζουν το Ζελενσκι !!
Εγινε γιατι δεχτηκε να κανει αυτα που δεν δεχτηκε ο Βέλγος ομολογος του που ηταν η αρχικη επιλογη του ΕΛΚ!
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ!!
Συμφωνω απολυτα με τα προσοντα που γραφει ο Νικος Σβερκος πως διαθετει και φαινονται στη φωτο 1!!(προσκολληση σε ισχυρους και ιδεολογική οσφυοκαμψια)
Φυσικά λοιπόν και πρεπει να ΑΠΟΤΥΧΕΙ στο εργο του γιατι θα βαλει φωτια στην ηπειρο !!
ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΛΟΣ!
Υγ .Προφανως και διαφωνω με αυτα που λεει ο Δημητρης Λιακος πρωην υπουργος παρα το πρωθυπουργω για τον Κυριακο Πιερρακακη (τελευταια φωτο )».

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