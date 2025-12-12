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Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup
Πολιτική
18:13 - 12 Δεκ 2025

Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
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O πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε σήμερα (12/12) τηλεφωνικά με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος από χθες (11/12) έχει εκλεγεί ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup, προκειμένου να τον συγχαρεί.   

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον Έλληνα υπουργό για την εκλογή του στη θέση αυτή, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάληψης ενός τόσο σημαντικού διεθνούς ρόλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προβλέψεις, εξελέγη την Πέμπτη (11/12) πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δύομιση χρόνια. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κέρδισε τη θέση ανταγωνιζόμενος το Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και ανέλαβε τα καθήκοντά του από σήμερα, καθιστώντας τον τον πέμπτο μόνιμο επικεφαλής στην ιστορία του Eurogroup.

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