ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση ALCO: Το 85% θέλει περισσότερες παροχές - Το 78% στηρίζει τους αγρότες
Πολιτική
20:30 - 15 Δεκ 2025

Δημοσκόπηση ALCO: Το 85% θέλει περισσότερες παροχές - Το 78% στηρίζει τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO για το 2025, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha, καταγράφει οριακές αλλαγές στις εκλογικές προτιμήσεις, με τους αναποφάσιστους να παραμένουν σταθερά πάνω από το 20%. Η ΝΔ συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν δείχνουν καθόλου ευχαριστημένη από τις κυβερνητικές αποφάσεις. 

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή άνοδο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, με οριακή πτώση 0,1 μονάδας. Κέρδη καταγράφουν η Ελληνική Λύση και, σε μικρότερο βαθμό, το ΚΚΕ, ενώ απώλειες σημειώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Η ακρίβεια, το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών

Στην ερώτηση σχετικά με την προτεραιότητα της κυβέρνησης για το 2026, το 54% των ερωτηθέντων απαντά ότι αυτή πρέπει να είναι η μείωση της ακρίβειας. Ακολουθούν η διαφάνεια και η αξιοκρατία με 17%, οι βελτιώσεις στο ΕΣΥ με 15%, η καλύτερη αστυνόμευση με 6%, η βελτίωση της παιδείας με 4%, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης με 3% και άλλο ποσοστό 1%.

dimo1_5ebe6.jpg

Το 85% των πολιτών δεν θεωρεί ωφέλιμες τις κυβερνητικές παροχές

Σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, την επιστροφή ενοικίου και τις παροχές που έχουν ανακοινωθεί, το 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν ωφελούνται καθόλου, το 24% λίγο, το 8% αρκετά και μόλις το 2% πολύ. Το 5% δεν απάντησε ή δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

dimo2_318aa.jpg

Στην ερώτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών, το 55% απαντά «καθόλου», το 25% «λίγο», το 11% «αρκετά» και μόλις το 2% «πολύ», με το 7% να δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.

Όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, το 56% τάσσεται υπέρ του 2026, ενώ το 44% προτιμά το 2027.

Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις για το 78% των πολιτών

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 78% των πολιτών τις θεωρεί δικαιολογημένες, ενώ μόλις το 15% διαφωνεί και το 7% δεν απαντά ή δηλώνει αναποφάσιστο.

dimo3_75c8f.jpg

Το 69% δεν θεωρεί ουσιαστική την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται ουσιαστική και αποτελεσματική από μόλις το 16% των πολιτών, ενώ το 69% εκφράζει αμφιβολίες για την απόδοση ευθυνών και το 15% δεν απαντά.

dimo4_55888.jpg

Μια από τα ίδια η επανεμφάνιση Τσίπρα

Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη με την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησής του, εκφράζοντας ανησυχία για την επανεμφάνισή του στην πολιτική σκηνή.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 21:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ
Πολιτική

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες
Πολιτική

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ &amp; Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ