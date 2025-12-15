Δημοσκόπηση ALCO: Το 85% θέλει περισσότερες παροχές - Το 78% στηρίζει τους αγρότες

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή άνοδο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, με οριακή πτώση 0,1 μονάδας. Κέρδη καταγράφουν η Ελληνική Λύση και, σε μικρότερο βαθμό, το ΚΚΕ, ενώ απώλειες σημειώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.
Η ακρίβεια, το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών
Στην ερώτηση σχετικά με την προτεραιότητα της κυβέρνησης για το 2026, το 54% των ερωτηθέντων απαντά ότι αυτή πρέπει να είναι η μείωση της ακρίβειας. Ακολουθούν η διαφάνεια και η αξιοκρατία με 17%, οι βελτιώσεις στο ΕΣΥ με 15%, η καλύτερη αστυνόμευση με 6%, η βελτίωση της παιδείας με 4%, ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης με 3% και άλλο ποσοστό 1%.
Το 85% των πολιτών δεν θεωρεί ωφέλιμες τις κυβερνητικές παροχές
Σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, την επιστροφή ενοικίου και τις παροχές που έχουν ανακοινωθεί, το 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν ωφελούνται καθόλου, το 24% λίγο, το 8% αρκετά και μόλις το 2% πολύ. Το 5% δεν απάντησε ή δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.
Στην ερώτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών, το 55% απαντά «καθόλου», το 25% «λίγο», το 11% «αρκετά» και μόλις το 2% «πολύ», με το 7% να δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.
Όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, το 56% τάσσεται υπέρ του 2026, ενώ το 44% προτιμά το 2027.
Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις για το 78% των πολιτών
Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 78% των πολιτών τις θεωρεί δικαιολογημένες, ενώ μόλις το 15% διαφωνεί και το 7% δεν απαντά ή δηλώνει αναποφάσιστο.
Το 69% δεν θεωρεί ουσιαστική την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται ουσιαστική και αποτελεσματική από μόλις το 16% των πολιτών, ενώ το 69% εκφράζει αμφιβολίες για την απόδοση ευθυνών και το 15% δεν απαντά.
Μια από τα ίδια η επανεμφάνιση Τσίπρα
Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη με την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησής του, εκφράζοντας ανησυχία για την επανεμφάνισή του στην πολιτική σκηνή.