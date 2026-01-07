Βορίδης: Το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί του διεθνούς δικαίου γιατί είναι ατελές

Το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί του διεθνούς δικαίου, δήλωσε την Τετάρτη (7/1) ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης στα «Παραπολιτικά 90,1» και σημείωσε πως το διεθνές δίκαιο είναι ατελές, δεν έχει κυρώσεις και επομένως στην πραγματικότητα η εφαρμογή του κρίνεται από τη βούληση κυρίαρχων κρατών.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο είναι, μεν, το πλαίσιο εντός του οποίου θα θέλαμε να λύνουμε τις διαφορές μας, αλλά δεν είναι εκείνο, το οποίο θα διαφυλάξει ούτε την εθνική κυριαρχία ούτε την εθνική ανεξαρτησία. Αυτό που θα τη διαφυλάσσει είναι η αμυντική αποτρεπτική ισχύς, υποστήριξε.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή την κριτική που δέχτηκε για την ανάρτησή του σχετικά με την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο κ. Βορίδης επανέλαβε ότι ο Μαδούρο δεν ήταν ένας δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης, αλλά «ένας κομμουνιστής δικτάτορας».

«Άρα εδώ αντιπαρατίθενται δυο αξίες: από τη μια μεριά, η ανάγκη να υπερασπιστείς κάπως και την ευρύτερη ασφάλεια - μιλάω για εκείνη την περιοχή που αφορά κυρίως τις ΗΠΑ, γιατί έχουμε την διακίνηση των ναρκωτικών - και από την άλλη μεριά, να δεις αν εδώ προστατεύεται το διεθνές δίκαιο. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι σωστά έγινε, γιατί το καθεστώς είναι έτσι όπως είναι και γιατί ο Μαδούρο βαρύνεται με αυτά που βαρύνεται. Τα ζητήματα της διεθνούς νομιμότητας να τα δούμε στον χρόνο τους», είπε ακόμη σχετικά με τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη που προκάλεσε αντιδράσεις.

Το διεθνές δίκαιο είναι ατελές, είναι μία ευχή να λύνονται οι διαφορές

«Εδώ σκοπίμως ένα κομμάτι της Αριστεράς παλεύει να δημιουργήσει μια σύγχυση ανάμεσα σε μια αμιγώς νομική συζήτηση και σε μια ηθικοπολιτική συζήτηση. Ο κόσμος ακούει ότι παραβιάστηκε η διεθνής νομιμότητα», σημείωσε στη συχένεια και υποστήριξε πως «πρέπει πρώτα κάποιος που το λέει αυτό να λέει τι είναι αυτό που παραβιάστηκε».

«Λέει: η αρχή του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας άλλων κρατών, αυτό το προβλέπει το άρθρο 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Το αν όμως παραβιάστηκε κάτι ή όχι και αν σωστά παραβιάστηκε κάτι ή όχι ποιος θα μας το πει; Αυτά μας τα λέει το Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ άρα πρέπει να συνεδριάσει το Συμβούλιο του ΟΗΕ, να πει ότι εδώ έχω παραβίαση του καταστατικού μου χάρτη», ανέφερε παρακάτω και προσέθεσε:

«Όταν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εμείς αυτά που έχουμε να πούμε θα τα πούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και επομένως τα ζητήματα της διεθνούς νομιμότητας θα κριθούν εκεί, γιατί λέει κάτι λάθος; Δηλαδή λέει ότι θα το πούμε όταν εγερθεί το ζήτημα στο κατάλληλο όργανο για να κριθεί αν υπάρχει παραβίαση. Το συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για ζητήματα ουσίας αποφασίζει με ομοφωνία και μάλιστα σε αυτό συμμετέχουν τα πέντε μόνιμα μέλη, ανάμεσα στα πέντε μόνιμα μέλη είναι οι ΗΠΑ λέτε να ψηφίσουν οι ΗΠΑ ότι έχει υπάρξει παράβαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ; Πιθανολογώ πως όχι. Δεν θα υπάρξει κανένας ο οποίος να διαπιστώσει θεσμικά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σκοπίμως δημιουργείται αυτή η σύγχυση γιατί λέει "παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, δεν θα πάθουν τίποτε; Τι είναι αυτό που κάνει;" Αν θέλετε να πάμε στο κυρωτικό πλαίσιο τότε πρέπει να πάμε νομικά. Εδώ το αρμόδιο όργανο δεν έχει πάρει καμία απόφαση, άρα τα λέω όλα αυτά γιατί το διεθνές δίκαιο είναι ατελές δίκαιο, δεν έχει κυρώσεις. Είναι μια ευχή να λύνονται έτσι οι διαφορές.»

Ερωτηθείς τι θα γίνει με μια αντίστοιχη διαφωνία με την Τουρκία, ο κ. Βορίδης απάντησε:

«Το διεθνές Δίκαιο υπήρχε όταν εισβάλλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο; Υπήρχε. Όταν συνεχίζουν οι Τούρκοι να κατέχουν παράνομα τμήμα της Κύπρου το διεθνές δίκαιο υπάρχει; Υπάρχει. Ψηφίσματα που καταδικάζουν την παράνομη κατοχή υπάρχουν; Υπάρχουν. Σταμάτησε η παράνομη κατοχή; Ξαναλέω, λοιπόν, ότι το διεθνές δίκαιο είναι ένα πλαίσιο που λέμε ότι θα θέλαμε να λύνουμε τις διαφορές μας έτσι δεν είναι όμως εκείνο το οποίο θα διαφυλάξει ούτε την εθνική κυριαρχία ούτε την εθνική ανεξαρτησία.»

Ως προς το πώς θα διαφυλαχθεί η εθνική μας κυριαρχία, ο κ. Βορίδης σημείωσε πως το «κλειδί» εδώ είναι η αμυντική αποτρεπτική ισχύς και εξήγησε:

«Προσέξτε την υποκρισία της Αριστεράς στην Ελλάδα: επικαλούνται το διεθνές δίκαιο στην Βενεζουέλα, αλλά για την Ουκρανία δεν τους είδα να διαδηλώνουν! Αν φύγουμε όμως από το νομικό και μετακινηθούμε στο ηθικοπολιτικό, να δεχτούμε ότι στα ηθικοπολιτικά πρέπει να κάνεις σταθμίσεις. Ο Μαδούρο είναι το ίδιο πράγμα με μια στρατιωτική εισβολή σε ένα ευρωπαϊκό κράτος; Ο Μαδούρο, ένας κομμουνιστής δικτάτορας που διακινεί ναρκωτικά, είναι το ίδιο όταν πρέπει να σταθμίσουμε το αν πρέπει κάποιος να επέμβει για να σταματήσει αυτό το καθεστώς; Είναι το ίδιο πχ με την εισβολή στην Ουκρανία ή με την εισβολή στην Κύπρο;»

Αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την Γροιλανδία, είπε πως «είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη δύναμη στον κόσμο η οποία έρχεται και λέει ότι εγώ θα ενεργώ σύμφωνα με αυτά που θεωρώ συμφέρον μου. Εγώ, σου λέει ο Τραμπ, θα ενεργώ σύμφωνα με αυτά που θεωρώ εθνικά μου συμφέροντα. Υπάρχουν δύο συζητήσεις, μια δεοντολογική συζήτηση, να εφαρμόζουμε όλοι το διεθνές δίκαιο στο οποίο συμφωνούμε όλοι, να το εφαρμόζουμε. Και υπάρχει και ένα επίπεδο πραγματιστικό που λέει πέρα από την επίκληση του Διεθνούς δικαίου θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαφύλαξη των συμφερόντων μας των εθνικών; Αυτό ισχύει και για την Δανία, ισχύει και για την Ευρώπη, ισχύει για όλους», κατέληξε για να προσθέσει ότι «προτού πάμε στον πόλεμο, γιατί μπορεί να μην πάμε στον πόλεμο υπάρχουν μια σειρά από κλιμακώσεις μέχρι να πας να πολεμήσεις, είναι αποφασισμένη για παράδειγμα η Ευρώπη να ανοίξει ένα ζήτημα οικονομικών κυρώσεων κατά των ΗΠΑ; Αυτό το οποίο αποτρέπει δυνάμεις από το να κάνουν ότι τους έρχεται στο κεφάλι είναι αντίπαλες δυνάμεις που τους δημιουργούνε σοβαρό κόστος.»

Σημείωσε, δε, ότι κατά την άποψή του θα πρέπει στην περίπτωση της Γροιλανδίας να υπάρξει αποφασιστική απάντηση η οποία να εκφράζει την συλλογική θέληση της ΕΕ και όλων των κρατών μελών της ΕΕ στήριξης της Δανίας.

Επανερχόμενος στο διεθνές δίκαιο, σημείωσε πως «δεν πρέπει να παραπλανούμε τους πολίτες και τους λαούς λέγοντάς τους ότι δήθεν υπάρχει ένα νομικό εργαλείο που λέγεται “διεθνές δίκαιο” που με έναν αυτόματο τρόπο λύνει τα θέματα αλλά στην πραγματικότητα εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων των οικονομικών, των αμυντικών προκειμένου να θωρακίζουν την κυριαρχία.»

Δήλωσε στη συνέχεια πως είναι απολύτως σαφές ότι το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί του διεθνούς δικαίου, αφού η εφαρμογή του δεύτερου – από τη στιγμή που δεν έχει κυρώσεις – κρίνεται από τη βούληση των κυρίαρχων κρατών.

Για τα αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση έχει μονίμως ανοιχτή πύλη διαλόγου

Σχετικά με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης των αγροτών, ο κ. Βορίδης είπε πως η κυβέρνηση έχει μονίμως και σταθερά ανοιχτή μια πύλη διαλόγου. «Από την άλλη μεριά βλέπω ένα πλαίσιο, στο οποίο κανείς σε συζητάει τίποτα», σημείωσε για να προσθέσει:

«Αυτά τα οποία ήδη έχουν εξαγγελθεί θα έπρεπε να έχουν αποτελέσει εκτονωτική δικλείδα. Πιστεύω ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική, θα κατανοήσουν οι αγρότες ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για αυτούς. Ως κυβερνητικός βουλευτής βλέπω ότι με συνεπή και συστηματικό τρόπο η κυβέρνηση δίνει πράγματα.»

«Είχα δίκιο για την Μαρία Καρυστιανού»

Αναφερόμενος στην ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και στην κριτική που είχε δεχτεί ο ίδιος για την δήλωσή του ότι δεν πρέπει να είναι στο απυρόβλητο οι πολιτικές απόψεις της κας Καρυστιανου, είπε ότι αποδείχτηκε πως είχε δίκιο και σημείωσε ως προς εκείνους που δεν τον είχαν στηρίξει:

«Καμιά φορά επειδή πολλοί φοβούνται το πολιτικό κόστος αλλά εγώ λέω ότι τα πράγματα πρέπει κανένας να τα λέει όπως τα καταλαβαίνει και κρίνεται αν τα καταλαβαίνει σωστά ή τα καταλαβαίνει λάθος. Εγώ θεωρούσα, τότε, ότι η κα Καρυστιανού δεν κάνει έναν αγώνα απλώς δικαιώσεως της μνήμης του παιδιού της που το έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Είναι ένα ζήτημα να ζητάς δικαιοσύνη και είναι άλλο ζήτημα να βάζεις γενικότερα θέματα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, να βάζεις ζητήματα λειτουργίας της Δικαιοσύνη αυτό δεν είναι το πως θα βρω δικαιοσύνη για το παιδί μου, αυτό είναι με αφορμή αυτό να διαμορφώσω μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Εγώ διαχωρίζω την μητέρα που έχει χάσει με τραγικό τρόπο το τέκνο της και πονάει και σε αυτό οφείλεις σεβασμό, και διαχωρίζω πια τον πολίτη που με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό, συγκλονιστικό για τον ίδιο το δέχομαι, όμως πλέον ο πολίτης ενεργεί πολιτικά. Όταν κάποιος ενεργεί πολιτικά θα δέχεται και πολιτική κριτική.»

Ερωτηθείς για την περίπτωση που τα νέα κόμματα στερούσαν την αυτοδυναμία της κυβέρνησης, είπε: «Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι σήμερα υπάρχει μία ισχυρή κεντρική πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και ένας άνθρωπος ο οποίος συσπειρώνει αυτή τη πολιτική δύναμη, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετρημένα κουκιά.»

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει το εύρημα των δημοσκόπων ότι το κόμμα της κας Καρυστιανού μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες να ψηφίσουν και αυτό να αλλάξει το σύνολο των ισορροπιών, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε πως είναι «μία σύνθετη διεργασία, μπορεί κάποιος να θέλει να δώσει μια προτεραιότητα σε ζητήματα θεσμικών λειτουργιών, στη Δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου κλπ, δεν γίνεται να μην έχεις θέση για την οικονομία, δεν γίνεται να μην έχεις θέση για την εξωτερική πολιτική κλπ»

«Οι πολίτες το έχουν αποδείξει όταν πάνε να ψηφίσουν εκείνη την ώρα κάνουν σύνθετες συνεκτιμήσεις. Δεν πάνε με ένα κριτήριο, πάνε με πολλά», κατέληξε.