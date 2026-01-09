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Δένδιας: Δεν θα γίνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας 1980 επειδή πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική
12:14 - 09 Ιαν 2026

Δένδιας: Δεν θα γίνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας 1980 επειδή πλησιάζουν εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του νέου πλαισίου σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρενέβη στη συζήτηση στην Ολομέλεια, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην αναβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών. Μάλιστα, τόνισε ότι δεν θα κάνει τις «ένοπλες δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του 1980 επειδή πλησιάζουν εκλογές», αποκαλύπτοντας - ίσως- και τον χρόνο των εκλογών;

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει άκριτη χορήγηση βαθμών χωρίς αξιολόγηση, χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα στην πραγματική υπηρεσία, κάτι που χαρακτήρισε υποβάθμιση του θεσμού των υπαξιωματικών. «Το κάνετε σαν να ντρέπεται κανείς να είναι υπαξιωματικός και πρέπει να κρυφτεί πίσω από κάποια γαλόνια αξιωματικού, έστω και αν δεν έχουν καμία σημασία», τόνισε.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κανένα άλλο κόμμα που κυβέρνησε στο παρελθόν δεν έκανε αυτοκριτική, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αναγνώρισε τις ευθύνες της.

Μέτρο σύγκρισης οι πραγματικές απειλές

«Μιλάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν μέτρο σύγκρισης και αυτό είναι η υπαρκτή απειλή», επεσήμανε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να γίνονται οι Ένοπλες Δυνάμεις «ΔΕΚΟ της δεκαετίας του 1980 επειδή πλησιάζουν εκλογές». Ο υπουργός παρέθεσε επίσης προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ, κατόπιν προσφυγών, από τις οποίες προκύπτει ότι «δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα η προαγωγική εξέλιξη των στρατιωτικών υπαλλήλων».

Ονομαστική ψηφοφορία από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη καταθέσει αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία, καθώς κατά τη φάση της επεξεργασίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όλα τα κόμματα είχαν καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής. Ο στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η καταγραφή της ψήφου των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Η ψηφοφορία αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στην ενίσχυση της αξιοκρατίας και της αποστολής των υπαξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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