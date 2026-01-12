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Αποστολάκη: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες από την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή φοβάται
Πολιτική
10:59 - 12 Ιαν 2026

Αποστολάκη: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες από την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή φοβάται

Reporter.gr Newsroom
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«Όταν ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ως “όχι την καλύτερη στιγμή της Βουλής”, αναφερόταν προφανώς στον μονομερή αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων από την κυβερνητική πλειοψηφία», σημειώνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για να υπογραμμίσει ότι «το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».  

Η πλειοψηφία αρνείται – όπως αναφέρει η κα Αποστολάκη – την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων που αφορούν στην εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ. «Η αυτοκριτική του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται ανειλικρινής και η συγκάλυψη σταθερή κυβερνητική επιλογή», τονίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει – ζητώντας να τεθεί σε ψηφοφορία – το αίτημα για άμεση κλήτευση και εξέταση κρίσιμων μαρτύρων, πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως οι πρώην Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤκ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης, και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καθοριστικό ρόλο και γνώση σχετικά με το οργανωμένο σύστημα παρανομίας στις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025.

«Ζητάμε, επίσης, να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ. Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra στις 10/1/26 διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης», σημειώνει ακόμη η κα Αποστολάκη.

Σχολιάζει, δε, και την εξαγγελθείσα πρόθεση να απαγορευθούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των συνεδριάσεων μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών, σημειώνοντας πως «ομολογία πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στα όσα αποκαλύφθηκαν στις συνεδριάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο με “γαλάζια” σφραγίδα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση, με εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων, στελεχών και μελών της ΝΔ.»

«Χάρη στη δημόσια και ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, οι πολίτες γνωρίζουν. Και αυτό ενοχλεί. Οι επικλήσεις περί αποφυγής πρόκλησης πόλωσης ή προστασίας του κύρους του κοινοβουλευτισμού αποτελούν πρόσχημα που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών», τονίζει η κα Αποστολάκη και προσθέτει πως «το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών».

«Ο αποκλεισμός μαρτύρων και η απαγόρευση της τηλεοπτικής κάλυψης υπηρετούν αποκλειστικά τη στρατηγική της ΝΔ, η οποία δεν επιδιώκει τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά τη συσκότιση και τη συγκάλυψη», καταλήγει.

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