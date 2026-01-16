Ευρωομάδα ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν αυτιά στα μπλόκα

Η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για λαϊκισμό γύρω από τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur και για προσπάθεια να «χαϊδέψει τα αυτιά» συγκεκριμένων ομάδων αγροτών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η Ευρωομάδα της ΝΔ επισημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές της, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψήφισαν τα μέτρα προστασίας των αγροτών, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο νομοθέτημα. Παρ’ όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ φέρεται να τους κατηγορεί ότι υπηρετούν «συμφέροντα και όχι τους αγρότες».

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης το ερώτημα: «Καταγγέλλουν το κόμμα τους, τους Σοσιαλιστές, που σχεδόν όλοι ψήφισαν υπέρ των μέτρων;». Όπως σημειώνει η Ευρωομάδα της ΝΔ, με εξαίρεση μόνο λίγους από τους 136 ευρωβουλευτές των Σοσιαλιστών, οι υπόλοιποι ψήφισαν υπέρ της στήριξης των αγροτών.

«Η αλήθεια είναι μία», τονίζεται στην ανακοίνωση: «Για άλλη μια φορά λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κάποιων στα μπλόκα. Αντί όμως να απολογούνται, ζητούν και τα ρέστα, πράγμα που ξεπερνά κάθε όριο».

Με την ανακοίνωση αυτή, η ΝΔ επιχειρεί να αποκαταστήσει την εικόνα των ευρωβουλευτών της, υπογραμμίζοντας ότι η στάση τους ήταν σύμφωνη με την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τα συμφέροντα των αγροτών, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό και υπονόμευση της αγροτικής προστασίας.