Φάμελλος: Σκοταδιστική και τραμπικής απόχρωσης η θέση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Την αντίθεσή του με τις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις εξέφρασε το πρωί της Τρίτης (20/1) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον Real fm, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι συνεχίζει να στέκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και να τους στηρίζει στον αγώνα τους.

«Απαράδεκτη και σκοταδιστική», χαρακτήρισε ο κ. Φάμελλος την άποψη της κας Καρυστιανού, λέγοντας μάλιστα ότι «συναντάται μόνο στον χώρο της τραμπικής δεξιάς». Σημείωσε, δε, πως από τη στιγμή που είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές «η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων».

Όσο για το θέμα των αμβλώσεων τόνισε πως πρόκειται περί ενός θεμελιώδους δικαιώματος που «συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση». «Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις», υπογράμμισε ακόμη.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι στα μεγάλα ζητήματα υπάρχει διαχωρισμός προοδευτικών και συντηρητικών απόψεων, δεν είναι όλοι ίδιοι και η άποψη ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά είναι στρεβλή και ισοπεδωτική αντίληψη.

«Μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ όχι, μιλάμε για 13ο μισθό και σύνταξη, μιλάμε για καλύτερους μισθούς; Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει επιλογές με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά», ανέφερε, σημειώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει συνιστώσα της λύσης που είναι μία προοδευτική κυβέρνηση».

ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα

Σχετικά, δε, με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε πως μέλημα του κόμματος είναι να συμβάλλει σε μία προοδευτική κυβέρνηση «που θα απαλλάξει την χώρα από την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Γι’ αυτό, έχω ζητήσει», συνέχισε ο κ. Φάμελλος, «ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο για μία πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Την έχουμε απευθύνει στα κόμματα και στους παράγοντες εκτός βουλής και έχω πει ότι σε αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», διευκρίνισε.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «πρέπει να υπερβούμε τους κομματικούς εγωισμούς και τις απόψεις ότι “εγώ μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη” και να πούμε ότι όλοι μαζί έχουμε λύση κυβερνητικής προοπτικής». Η πρόταση είναι – όπως επανέλαβε – «ανοιχτή και δημόσια και πλέον αποκτά επείγοντα χαρακτηριστικά. Είναι κοινωνική ανάγκη και δεν έχει να κάνει με κομματικό συμφέρον».

Αγροτικά: Οι δηλώσεις της κυβέρνηση προσβάλλουν τους αγρότες

Για την εξέλιξη στο αγροτικό ανέφερε: «Θεωρώ ότι οι χθεσινές δηλώσεις της κυβέρνησης προσβάλλουν και υποτιμούν τις προσπάθειες που κάνουν οι αγρότες για την επιβίωση τους. Δεν αποτελεί δικαιολογία η επίκληση του δημοσιονομικού χώρου από την κυβέρνηση. Γιατί είναι δημοσιονομικά είναι επαρκές να έχει δυο δισ. κέρδη η ΔΕΗ και να μην δοθούν 30 εκ. για τους αγρότες; Επίσης δεν υπήρξε απάντηση για την ανασύσταση των κοπαδιών».

Τέλος, σημείωσε ότι η συμφωνία με την Mercosur πρέπει να έλθει στη Βουλή.

Ελληνοτουρκικά: Μέχρι τώρα είχαμε μία ασυνεπή εξωτερική πολιτική

Για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Δυστυχώς μέχρι τώρα είχαμε μία ασυνεπή εξωτερική πολιτική στο θέμα του διαλόγου με τη Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση. Μετά από υποχώρηση της προοπτικής του διαλόγου είχαμε ανατροφοδότηση. Εμείς θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς όροι και προϋποθέσεις».

Ξεκαθάρισε ότι το μόνο θέμα είναι η υφαλοκρηπίδα και η παραπομπή της διαφοράς στο διεθνές δικαστήριο και σε καμία περίπτωση ζητήματα κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Δύσκολη περίοδος στο διεθνές σκηνικό εξαιτίας του Τραμπ

Ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε και για τις απειλές Τραμπ προς τη Γροιλανδία, ενώ άσκησε κριτική στον Έλληνα πρωθυπουργό για την παλαιότερη δήλωση του για την νομιμότητα της επέμβασης στην Βενεζουέλα.

«Έχουμε μπει σε μία δύσκολη περίοδο στο διεθνές σκηνικό. Έχουμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των λαών από τον Τραμπ. Η Γροιλανδία έρχεται σε συνέχεια της Βενεζουέλας και απειλών σε άλλους λαούς», σημείωσε και προσέθεσε:

«Η υποδοχή της επέμβασης από τον Έλληνα πρωθυπουργό άφησε ανοικτό το περιθώριο της συζήτησης για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου παρά τις διορθώσεις που έγιναν στην συνέχεια. Είναι επικίνδυνο για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας να αφήνει τέτοια περιθώρια, όπως και ότι δεν είχε πλήρη εικόνα. Για την χώρα μας υποχρεωτικό είναι η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας. Το σπίτι που έχουμε επιλέξει είναι η Ευρώπη. Είναι απαράδεκτες οι απειλές που έχουν διατυπωθεί από τον Τραμπ και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο ως προς την στάση απέναντι στις απειλές.»

«Ένας λόγος παραπάνω είναι ότι απευθύνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την Δανία. Δεν υπάρχει περιθώριο για παράθυρο για τέτοιες διαθέσεις από την πλευρά της χώρα μας γιατί μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος μας στην Κύπρο και σε ότι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ζητάμε επίσης να έχουμε μία ενιαία στάση με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Η θέση μας είναι να έχουμε έναν πολύ πιο ισχυρό ΟΗΕ στα ζητήματα διεθνούς ειρήνης», ανέφερε ακόμη ο κ. Φάμελλος.

Σε σχέση, δε, με τη Γάζα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μία λύση στην Γάζα μπορεί να υπάρξει πέρα από το πλαίσιο του ΟΗΕ. Η λύση στην Γάζα μπορεί είναι μόνο τα δύο κράτη όπως προτείνει ο ΟΗΕ. Η Ελλάδα πρέπει να είναι απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική πολιτική. Το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα δεν μπορεί υποκαθιστά όργανα του ΟΗΕ».