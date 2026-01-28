AfD: Προτείνει μονάδα απελάσεων τύπου ICE και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για αιτούντες άσυλο

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Βαυαρία προτείνει τη σύσταση μιας μονάδας «Ασύλου, Έρευνας και Απελάσεων» (AFA), με πρότυπο την αμερικανική Υπηρεσία Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Όπως αποκαλύπτει η Süddeutsche Zeitung, η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD στο κοινοβούλιο του κρατιδίου της Βαυαρίας προτείνει τη δημιουργία αυτής της ειδικής μονάδας, η οποία θα έχει στόχο την αυξημένη αποδοτικότητα στις απελάσεις, τον περιορισμό της κατάχρησης του συστήματος ασύλου και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη αποδοχή της νομοθεσίας περί ασύλου.

Όπως αναφέρει και η taz, η AfD στη Βαυαρία προτείνει ακόμα την απέλαση Γερμανών πολιτών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα, καθώς και ατόμων που θεωρούν ότι απέκτησαν τη γερμανική υπηκοότητα με «δόλια» μέσα. Σε κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η επικεφαλής Κάτριν Έμπνερ-Στάινερ πρότεινε ακόμη την απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα για αιτούντες άσυλο, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ενίσχυε την δημόσια ασφάλεια.